發展局：觀塘避風塘倘填海將減少泊位　政府無計劃研究方案

團體早前曾倡議於啟德舊跑道東北邊明渠位置，以及觀塘避風塘進行填海工程，預計可提供超過85公頃用地。 發展局局長黃偉綸今日（3日）回覆立法會議員謝偉俊的書面質詢，提及因應避風塘填海將減少本港避風泊位，故政府並無計劃就方案進行研究。

有團體早前提出於啟德舊跑道東北邊明渠位置，及觀塘避風塘區域進行填海。（資料圖片）

由測量師及建築師組成的香港城市發展關注組，去年曾提出於啟德舊跑道東北邊明渠位置，及觀塘避風塘區域進行填海，預計可提供超過85公頃用地。立法會議員謝偉俊今日（3日）提出書面質詢，指早前發展局就相關的填海建議作回覆時，提及若於避風塘填海將需要另覓地重置避風塘，他要求政府交代相關的籌備工作。

觀塘避風塘近啟德郵輪碼頭。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸回覆稱，觀塘避風塘為本港第二大的避風塘，一但進行填海工程將會減少本港的避風泊位；加上現時的啟德分區計劃大綱圖無包括填海方案，而政府正按此發展水上康樂活動，相信填海方案將對此構成影響。故政府並無計劃研究避風塘填海方案，及無打算就此修訂《保護海港條例》。他續稱，政府正探討在觀塘避風塘內設置連接橋的可行性。

「城東方案」建議將啟德舊跑道東北邊啟德渠出口及觀塘避風塘區域填海，提供85公頃以居住為主的用地。（資料圖片）

對於避風塘內有人涉嫌向船主強徵費用，黃偉綸稱避風塘現時仍有充裕的停泊位置可供船隻使用，而警務處及海事處已加強巡邏，確保當中的船隻安全及秩序。而有聲音質疑「明日大嶼」的5.5億元研究費用過高，他認為費用估算合理。