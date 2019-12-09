【工展會】明日開幕　四分一展商退出　有海味商料生意少三成

年度購物盛事第54屆工展會將於明日（10日）開幕，在維園一連22日開檔至31日除夕傍晚。在反修例風波影響下，市道不景，參展商由去年的435個，跌至323個，減少25%。 受到反修例示威影響，今年的工展會將在每晚8時結束，較過去提早2個小時，不少商戶認為此舉會影響到生意。安記海味的負責人認為生意額會跌3成，有些產品更是「蝕住做」；但他認為港人積累數月的消費力，或許會在工展會「撻着火」，會以平常心對待是次展會。

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攤位減少至700個 門票降低三分一

廠商會行政總裁楊立門表示，在10月時曾再次同參展商溝通情況，衡量是否要在反修例風波下繼續參展，最終有8成商戶決定繼續。參展商由去年的435個減少至323個，攤位也因此減少100多至700個。

廠商會第二副會長徐晉暉表示，為了促進消費，大會將入場門票由12元減至8元，亦減免所有參展商30%租金，更推出一系列「逆市措施」，以優惠、抽獎等方式促進消費。不過，考慮到香港現時情況，主辦方將每日展會提早至下午8時結束，最後一天則開放至下午6時。有參展商擔心「縮時」會影響生意。

廠商會行政總裁楊立門（右）表示，在10月時曾再次同參展商溝通情況，衡量是否要在反修例風波下繼續參展，最終有8成商戶決定繼續。（羅君豪攝）

南北行首次在網上推出優惠吸客。（袁澍攝）

南北行參茸藥材：近農曆新年或帶挈生意

南北行參茸藥材檔位代表崔家權表示，公司已經參展多年，今次參加更多是「為傳統唔為生意」。他表示是次參展，除了希望以薄利多銷的方式促進消費，亦第一次在網上推出優惠吸客。他預計生意額會就去年跌三成左右，但認為接近農曆新年，市民有機會來購置年貨，生意或許會因此變好，「不過下班後始終係黃金時段」，惟需提早至晚上8時關閉。

安記海味預計今年生意額或會下跌至七成。（袁澍攝）

安記海味：部分產品「蝕住做」

同樣售賣乾貨的安記海味負責人潘權輝同樣預計今年生意額或會下跌至七成，部分產品利潤很少，更有一些是「蝕住做」。他又言香港人過去幾個月消費少，或許在工展會會「撻着火」。售賣電子產品的展商風行產品有限公司的負責人陳先生亦認同，「過往幾個月香港人是不敢買嘢，消費暫時Frozen（凍結），對工展會有信心，我也希望員工都可以過個肥年。」