【工展會】入場需安檢禁貼政治宣傳品　大會首辦緊急事故演習

年度購物盛事、第54屆工展會將由明日（10日）在維園舉行，一連22日開檔至除夕。在反修例風波影響下，安全措施亦成了市民關注的重點之一。主辦方表示市民入場需要進行安全檢查，非飲用液體、具有攻擊性或危險物品均不許攜帶入內，亦不會允許有人在場內張貼政治色彩的宣傳品。 大會更在今日（9日）下午6時舉辦緊急事故演習，在大會發出通知、並觸動警報鈴後，所有場內的展商、員工有序從工展會各出口疏散離開。廠商會行政總裁楊立門表示，是次緊急事故演習乃是工展會歷史上首次，如發生極端情況，場內的工作人員需知道如何離開。

2分鐘疏散至維園草坪

大會在今日下午6時舉辦「緊急事故演習」，大會透過園內音響通知所有人員從最近出口離開會場，疏散至維園草地，場內並同時響起警報聲，各處大門均打開。不出2分鐘，便見到場內展商工作人員魚貫而出，離開至維園草坪處。

廠商會第二副會長兼展覽服務有限公司主席徐晉暉表示，是次演習屬於首次，是為了讓場內工作人員熟悉離場路線。另外，今屆工展會的安檢措施亦有加強，會搜查入場人士的隨身物品。他強調，措施非針對任何人，檢查亦不會過於「密切」，大會亦無X光機或是手持探測儀，僅是基於「common sense」（一般常識）做判斷，防止有人攜帶大型攻擊武器，如刀、弓箭等，場內亦不允許張貼政治宣傳單張。若遇上示威情況，廠商會會採取忍讓態度處理，盡量以勸喻方式和平解決事件。

廠商會第二副會長兼展覽服務有限公司主席徐晉暉表示今次廠商會對可能出現的示威活動會採取「忍讓」態度。（羅君豪攝）

曾滅火筒 保安人員加一倍

廠商會行政總裁楊立門補充，除安全檢查外，亦增設多個滅火筒及增加一倍保安數目，以確保展覽能安全舉行，消防人員亦在最近幾日近來巡查消防安排。另外，廠商會亦與政府部門，包括運輸署、康文署及警務處等設立即時通訊機制，應對公眾活動及交通情況突變，「除非好嚴重，否則主辦方不會報警。」

展商風行產品負責人陳先生透露，今日前來布置，工展會的安檢嚴謹許多，除了夾在胸口的名牌外，保安亦會多次查他的其他證件以確保是本人，「我相信唔會有人來搞事，如果有情況我哋會跟大會要求去做。」

廠商會早前宣布縮短工展會展期由24日減至22日，開放時間亦由過往晚上10時改至8時。今屆工展會亦只有700多個攤檔，更往常少逾百個，而參展商則由435個減至323個。

廠商會行政總裁楊立門表示若出現情況，會與康文署、運輸署及警方溝通，但「除非情況好嚴重，否則不會主動報警。」（羅君豪攝）

「蛋撻王」負責人：食材受催淚彈污染即會棄

小食檔主「蛋撻王」負責人李復強表示，儘管今年的食材成本增加，但產品並無加價，攤位更推出花膠蛋撻、椰子及慢煮小食等，希望吸引消費者。但由於營業時間減少，生意額預計只有過去的七成左右。問及是否擔心園內發生衝突，警方施放催淚彈污染食材，他則表示已經與同事溝通過，出現特殊情況會跟大會指引做，而食材則是「日日清」，若食材被污染則會立即丟棄，「安全衛生第一。」