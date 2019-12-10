第54屆工展會將於今日（10日）在維多利亞公園開幕，儘管反修例風波未停，四分一展商卻步，但場內仍有700多個攤位駐場。大會除了減少商戶三成租金外，更推出一系列的「逆市」優惠，以求在「零售寒冬」刺激市民的消費意欲。 今屆工展會以「輝煌85載耀工展」為主題，一連開檔22日直至31日除夕，其中首六日的「開鑼大優惠」，有多項「一蚊雞產品」，包括1元兩包的泰國香米、靈芝王生命液，亦有近百件低於3折的產品；另外，大會亦推出晚間優惠，下午5時後入場，花膠、磷脂卵、鹿筋等指定產品均可以買一贈一。

因應社會事件，工展會今年推出不少逆市優惠，希望促進消費意欲。（羅君豪攝）

工展會入入場詳情： 開放日期：2019年12月10日至31日 開放時間：早上11時至晚上8時（最後一天則開放至晚上6時） 入場門券：每張$8 ( 身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場 )

「開鑼大優惠」延至下周日 設晚間買一送一優惠

每年一度的工展會所出售的各項「筍貨」一向最為「吸睛」，今年受到連串反修例示威衝突影響，主辦方亦推出一系列「逆市」優惠。

今年度的「開鑼大優惠」將不限定在首日，反而一路延伸至下周日（15日），當中包括年年熱搶的1元兩包的泰國香米、1元一支的靈芝王生命液（原價280元）等；另外亦有僅售50元的緬甸拉絲雪燕（原價450元）、99元的脈衝按摩儀（原價599元）等。部分商家亦利用網絡平台推出優惠，如南北行就從今日起，連續5日推出1元產品，包括湯包、花茶、鮑魚福袋等等。上述產品每日數量有限，想要入「筍貨」的市民需要留意。

大會今年更新推出「晚間優惠」，指定產品在夜晚5時後推出買一贈一優惠，當中包括售價2,480元的紐西蘭鹿筋、售價1,390元的磷脂卵、售價880元的花膠、藍芽耳機等等。但需要留意的是，因應社會不穩，今年的工展會提前兩小時至晚上8時停止營業，最後一日更提早至下午6時結束，想要利用晚間優惠掃平貨的市民需要留意時間。

南北行今次就在網絡上連續5日推出1元購的優惠。（羅君豪攝）

每日抽3幸運兒 可得最多價值7000元獎品

另外，大會將透過抽獎活動和有獎遊戲，送出總值超過380萬元的禮物。其中「同慶廠商會85周年」日日大抽獎將每天抽出3位幸運兒，贏取高達7,000元的獎品。入場人士追蹤「香港工展會」其中兩個社交平台（如Facebook、 Instagram及Wechat），分享或轉載貼文後，便可換取禮品一份。入場人士消費滿港30元，可以優惠價換購不同的產品，包括家電、旅行用品及個人用品等。

另外，去年第一次加價的門票再今年大幅下降，由12元跌至8元。今屆工展會鼓勵電子付款，入場人士凡經轉數快（FPS）或Mastercard拍卡支付帳項，消費滿港幣100元，即可享有港幣10元的減費優惠；微信支付於指定門店消費滿港幣200元，即減港幣20元，餐飲檔則滿港幣50減5元。