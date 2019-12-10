【工展會】今開幕　商戶「一蚊雞」貨品吸客　多項逆市優惠

第54屆工展會於今日（10日）在維多利亞公園開幕，於反修例運動影響下，參展商數目雖大減四分一，仍有不少商家推出「逆市」優惠，以刺激市民的消費意欲。一如以往，主辦方推出多項「一蚊雞產品」，包括1元兩包的泰國香米、靈芝王生命液，亦有近百件低於3折的產品。

開幕之前，工展會的銅鑼灣入口處已經排滿了人，與往年不同，他們今年經過一道安檢才准許入場。65歲以上長者可以免費入場工展會，有長者表示今年的安檢沒什麼必要，令秩序變差。今年剛滿65歲陳先生表示這是他第一次來，早上未到9點已經開始排隊，但是優惠比往年少了許多，「有咩啱買就買咩」。他亦瞄準了1元一公斤的泰國香米，希望自己可以搶購到。

去年徹夜排隊的退休人士陳先生今年改為早上8點半才來排隊。他表示今年人不算好多，可能是今年的優惠較少，去年的「1蚊冷氣機」更抵買。他又指今年的大會安排比較差，過往都會有專人指引排隊，認為今年好亂。他最終搶到了1蚊泰國香米，並表示會在園內繼續逛，尋找抵買的商品。

珠海遊客不擔心本港情況：真的亂也有警察

經港珠澳大橋來港的珠海遊客何先生與親友一行三人前來工展會，他們購買了大約260元的中藥材。對於一向在工展會熱賣的鮑魚，他們表示沒太多興趣，「內地都有」，他們又稱到工展會沒有目標和花費上限。談及是否擔心香港近來的情況，何先生表示：「不擔心，不會亂。真的亂也有警察。」

工展會今年推出不同產品優惠作招徠。（羅君豪攝）

今屆工展會以「輝煌85載耀工展」為主題，今日起開幕直至本月31日除夕。主辦方推出一系列「逆市」優惠，包括首六日的「開鑼大優惠」，包括1元兩包的泰國香米、1元一支的靈芝王生命液（原價280元）等；另外亦有僅售50元的緬甸拉絲雪燕（原價450元）、99元的脈衝按摩儀（原價599元）等。

大會今年亦新推出「晚間優惠」，指定產品在夜晚5時後推出買一贈一優惠，當中包括售價2,480元的紐西蘭鹿筋、售價1,390元的磷脂卵、售價880元的花膠、藍芽耳機等。