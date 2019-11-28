不點名批評光頭警長　田北辰再狙擊：政府官員點執行公務員守則？

實政圓桌立法會議員田北辰昨日（27日）在立法會會議上，不點名指有警員在內地微博造謠稱區議會選舉有一半廢票，挑撥中港人民感情。田北辰問出席會議的公務員事務局局長羅智光「你知唔知㗎？」「呢個Case，你點忍呀？」 田北辰今日在facebook再次去示，他會上發言針對的是制度和標準，問政府官員怎樣執行公務員守則。

羅智光昨日指 不評論個別公務員行為

昨日立法會會議，羅智光表示，不評論個別公務員行為，指有既定機制處理。

在微博名為「香港光頭警長」的警署署長劉澤基，今日凌晨反問田北辰「作為香港選民，對數據中少了百多萬票作出疑問，不應該嗎？提出疑問代表在造謠生事嗎？」又指「你曾是我目中一個十分欣賞的議員。

引政府聲明 「無效選票160萬張」是造謠

田北辰今日在facebook再發言，首先澄清關於警長批評行政長官林鄭月娥的言論，是他自己誤解。至於廢票質疑，田北辰引述政府聲明指有人造謠。

翻查政府新聞稿，26日曾表示「有網上謠傳指個別選區的投票人數比該區的已登記選民人數多，或無效選票多達160萬張，選舉事務處強調絕無此事。」

田北辰質疑政府在執行公務員守則時的制度與標準，為何有人表態反對修例就說嚴肅跟進違規，有人在微博造謠就無相同跟進措施。

公務員反修例時 政府曾表示嚴肅跟進

田北辰又表示，事件最重要的是制度和標準。他引述早前有公務員公開發表政治意見時，政府說「絕不接受衝擊公務員政治中立，嚴肅跟進違規」，又對事件表示遺憾。

田北辰質疑公務員相關制度和標準是怎樣，是否有些公務員可以（衝擊政治中立），有些就不可以，或者有些事情在香港不能說，在內地平台就可以說，問在美國公司facebook發表的意見又是否容許。

他指出，作為議員只關心制度，想知道政府官員如何執行公務員守則。