橫洲第二期1.3萬伙公屋　落成日期延6年至2033年　涉7.5公頃棕地

元朗橫洲公屋計劃引起極大爭議，政府由最初擬建1.7萬伙公屋的計劃，在地區人士反對下大幅縮減至4,000伙，惹起「官商鄉黑勾結」的質疑。土木工程拓展署於前年就餘下的公屋項目，展開工地平整及基礎設施的工程技術可行性研究。 土木工程拓展署日前公布有關研究報告，當中指出就餘下約12公頃用地、約1.3萬伙單位，料於2033年7月才落成，較政府於2012年時公布的落成日期延後6年。

元朗橫洲第一期發展計劃預期於2024/25年完成，目標有約4,000個公屋單位落成。（資料圖片）

土木工程拓展署於2017年展開「元朗橫洲其餘公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 - 可行性研究」，就第二、三期的元朗橫洲公營房屋項目作技術評估，當中涉及12.04公頃的地盤面積，項目包括13幢住宅大廈，當中4幢樓高 40層、3幢樓高42層。項目的單位面積平均為50平方米，共約提供1.3萬伙單位，可容納3.64萬人。此外，項目亦設有有零售設施、社區設施、停車場、公共運輸交匯處、幼稚園和2間小學作為配套設施。

項目料於2033年落成

署方早前公布研究報告，項目將於2021年完成改劃土地用途程序及展開詳細設計階段，預計將於2025年3月完成收地及清拆程序，並於2027年展開施工及在2033年7月落成。不過，根據房屋署於2012年的報告，當時政府預計將於2026/27年落成，較當時預計延後6年。

橫洲1.3萬公屋單位料將於2033年落成。（土木工程拓展署文件）

超過7.5公頃工程範圍涉棕地

報告中亦顯示，項目涉及的工程範圍約為17.3公頃，當中38幅土地、超過7.5萬平方米、即7.5公頃現為業務用途，包括露天倉庫、露天停車場、汽車修理或維修車埸、物流公司、廢物回收場等。至於為私家地段則共有233幅土地、超過8.4公頃。研究建議在下一階段的勘查、詳細研究等，按相關法例要求向地政總署提交清拆申請書及收地圖則，為擬定工程啓動相關收地及清拆程序。