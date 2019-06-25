立法會財委會　橫洲公屋發展調至第六項討論　張建宗拒見泛民

立法會財務委員會本周五（28日）續召開會議，審議政府提交的撥款。財委會最新議程顯示，原本排第2的元朗橫洲公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程，調至第6，而「明日大嶼」中部水域人工島相關研究仍排最尾。泛民早前要求與政務司司長張建宗會面，商討財委會議程，據了解張建宗已拒絕會面。 民主派會議召集人毛孟靜回覆《香港01》，直言橫洲公屋發展並非泛民優先通知項目，認為政府「扮釋出善意」；民主黨立法會議員尹兆堅回覆《香港01》，指政府錯判形勢，指橫洲收地有不少爭議，預料本立法年度將難以完成審議。

陳健波表示，今年財委會有多項具爭議性項目，如328億古洞北及粉嶺北新發展區工程、元朗橫洲23.9億平整撥款等。(資料圖片/林若勤攝)

財委會最新議程顯示，將繼續審議有機資源回收中心第二期，原本排第2項的元朗橫洲公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程，調至第6項討論，取而代之的有向研究基金注資／研究配對補助金計劃、T2主幹路及茶果嶺隧道－建造工程、推行「中學IT創新實驗室」計劃，以及調高發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金核准承擔額至35億元。

至於備受爭議的「明日大嶼」中部水域人工島相關研究仍排最尾，而本年度公務員加薪，估計因程序而未及排入議程。

尹兆堅指政府錯判形勢，以為元朗橫洲公屋發展計劃沒有大爭議，由於當中涉及土杜資源分配、收地等問題，直言以往經驗顯示，議員就有爭議的議題之前的項目，會充分運用時間討論，不會讓元朗橫洲公屋發展計劃輕鬆過關。