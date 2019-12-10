【新界東北】收地在即　村民發信批政府拖延安置　農夫無以為生

因應古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展，發展局將於本月27日收地。古洞北村民聯盟日前發表公開信，批評即使收地在即，但政府仍然拖延安置工作，有村民因擔心安置問題需服用精神科藥物。而政府不單拒絕為受影響的農夫提供耕住合一，更無諮詢受餘下工程影響的農夫意見。 信中又批評，政府至今未落實動物安置，必將成為4,000隻動物的「劊子手」。

因應古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展，發展局將於本月27日收地。（資料圖片／梁鵬威攝）

古洞北村民聯盟早前向特首林鄭月娥、立法會議員發表公開信，稱不少村民已按規定提交安置文件，但至今仍有未獲安置，質疑政府拖延安置工作。

信中又指，有村民因擔心安置問題受精神折磨，最後需服用精神科藥物，更有人明言會以性命作代價。

政府拒耕住合一 批評行政缺失

他們又指，政府拒絕耕住合一，現時推出的特殊復耕計劃強行將農夫「搬上樓」，不單使常規生產的農夫無法繼續生產、影響生計，而復耕的地點更無公共交通可到達。信中提及，據聯盟了解，有逾7成受前期工程影響的農夫反對復耕計劃，但政府仍拒聽民意，將報名復耕的死線訂於12月13日，部份農夫只能無奈交表。

聯盟又指，發展局只曾諮詢受前期工程影響的農夫，不理會受餘下工程的農夫意見；而前期農夫的名單更有缺漏，部份無獲政府通知及諮詢。

政府未落實動物安置

此外，信中又指出，政府至今未落實動物安置，亦無公佈安置東北動物的收容中心的進展，雖然村民與動物一同「上樓」，但房屋署提出多個限制，批評政府必將成為4,000隻動物的「劊子手」。