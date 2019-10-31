【新界東北】收地在即失家園　村民不獲安置欲自殺：發展局逼死我

新界東北新發展區收地在即，雖然政府早前優化賠償安置方案，但仍有超過150戶受首階段工程影響的村民不獲安置，他們要面對家園盡毀、精神受困。 在古洞土生土長的觀妹，四代人一直居於村內，但她卻不獲安置。觀妹說，過去多次尋求發展局協助，惟每次均未有實際回應，日後或只能「瞓街」。求助無門，她情緒狀況每況愈下，更曾兩度萌輕生念頭，更坦言已寫下遺書，「如果我死咗，就係發展局逼死我！」 古洞北村民聯盟指，部份村民的伴侶持有物業業權，實際上卻無法入住，但已令他們失去安置機會，有三至四戶更選擇離婚，方能獲安排上樓。

觀妹爭取多年仍然無法獲得安置，在求助無門下，她情緒狀況每況愈下，更曾兩度有輕生念頭。（歐嘉樂攝）

觀妹在古洞成長，即使婚後亦與丈夫居於古洞，兒子亦在古洞出生。觀妹說，她爭取村民權益超過五年，但後來卻發現丈夫「擁有」一層土瓜灣物業的權益，不符合安置條件，頓時晴天霹靂，「我奶奶寫平安紙、要我哋簽名，先知道我老公個名加入咗層舊樓到…原來我爭取咗咁多年，仍然不合資格。」

觀妹說，雖然丈夫名下有一層物業，但20多年來一直由姑仔一家居住，惟政府仍以丈夫有物業為由，拒絕提供安置，她直言：「唔通我要趕人出街自己住？」

嘆政府鐵板一塊 終日寢食難安

觀妹慨嘆，自己的親友、朋友、兒女都在古洞，可惜收地在即，不少鄰居已準備「上樓」，附近已有20多戶遷走，兒子也即將獲派公屋，村內熱鬧不再，未來更可能只剩她一戶。她說，她從不在乎賠償，只希望與兒子及朋友安置在一條屋邨內，惟現時前路未明，終日寢食難安，時常不自覺流淚，「瞓瞓下覺就喊，坐喺到諗野都喊。」

她續指，雖然向發展局陳情，但對方態度未曾改變，患有腦瘤的她，身體狀況一直欠佳，現時亦受精神困擾。

觀妹直言，近日已曾有尋死念頭，過去曾打算大量服藥，在數星期前更寫下遺書。（歐嘉樂攝） 曾生自殺念頭 已寫好遺書 觀妹直言，近日已曾有尋死念頭，過去曾打算大量服藥，在數星期前更寫下遺書，「如果我死咗，就係發展局逼死我！」她續指，在寫下遺書當日，她外出求醫途中險撞車，但她卻只覺開心，醫生得悉後發生情況有異，立即轉介予北區醫院精神科。 她批評，政府無情無義，當政府收地後，日後可能要與丈夫「瞓街」。

我係古洞村村民，喺度土生土長…你拆散我頭家，賠幾多錢比我都無用！ 觀妹

觀妹指出，她一直受助無門，過去更已寫下遺書，稱會與寮屋「共存亡」。（受訪者提供）

靠離婚方能獲安置

古洞北村民聯盟成員阿蘭說，不獲安置村民當中，已有多戶出現情緒問題，有部份村民亦與觀妹情況相似，因伴侶有物業而無法安置。她說，為了得到安置機會，有3至4戶人只能選擇離婚，只求一個安置機會，部份人更是長者，有離婚個案人士至今已70多歲。

發展局：須確保公共資源合理和公平使用

發展局指出，政府已聘請新發展區社工服務隊，把住戶的訴求及情況向當局反映，及為個別情緒受困擾的住戶提供情緒或精神方面的支援等。對於未能符合發展清拆安置資格的住戶，局方指出，在住戶的同意下，有關個案會轉介社會福利署以考慮提供適切協助。

發展局重申，在照顧受發展清拆影響的住戶的同時，亦須確保公共資源合理和公平使用。局方又指，夫婦不得分戶和「沒有住宅物業」的要求，適用於所有公屋申請人及住戶，申請人受發展清拆影響並不是偏離該等原則的理由。