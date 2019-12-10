環保署擬聘多個承辦商　以每公斤1元回收廢紙　料明年初招標

本港廢紙量持續增加，回收量卻持續下跌，廢紙回收價持續低迷，甚至出現「有紙無人執」的情況。環境保護署擬推出廢紙回收服務計劃，聘請承辦商以最少1港元一公斤的價格，向前線回收人員或拾荒者收購符合標準的廢紙，再出口內地或其他地區。 署方今日（10日）向業界進行簡介，強調計劃是按量批出，沒有限制批出的承辦商數目。業界人士又估計，計劃會於明年新年後招標，6月前實施。

廢紙價持續低迷，政府提出聘請承辦商以最少1港元一公斤的價格，向前線回收人員或拾荒者收購符合標準的廢紙。（資料圖片／林若勤攝）

今舉行簡介會 承辦商處理廢紙需達出口地要求水平

環保署今日（10日）舉辦「廢紙回收服務及進口管制措施簡介會」，向廢紙回收業界講解擬推出的廢紙回收服務計劃詳情。署方表示，近年廢紙的市場價格受不同因素影響而大幅波動，持續向下的廢紙價格，減低回收廢紙的誘因，影響回收量。加上本港廢紙主要出口地中國內地近年更嚴格執行進口回收物料管制，大大增加源頭分類及質素管理工作的重要性。

因此署方計劃推出廢紙回收服務計劃，聘請承辦商提供本地廢紙回收、處理及出口服務，並向廢紙回收市場提供經濟誘因。署方指，會透過公開招標批出承辦商合約，署方於會上向業界強調，計劃會按量批出合約，批出的承辦商數量並無設上限。承辦商的責任為收集及處理廢紙，須以每公斤最少1港元的建議回收價向前線回收人員或拾荒者收購符合標準的廢紙，並須處理廢紙以達到出口地的進口要求。

香港環保廢料再造業總商會會長劉耀成認為，環保署推出的廢紙回收服務計劃對業界幫助很大。（資料圖片／劉耀成攝）

按每月出口廢紙量及出口地支付服務費

另外，承辦商亦須出口廢紙到內地或其他地區，環保署會按每月出口廢紙的噸數及出口地支付服務費，出售廢紙的收入則歸承辦商所有。

香港環保廢料再造業總商會會長劉耀成今日亦有出席簡介會，他指署方在會上未有公開時間表，僅指目前為諮詢期，歡迎業界提出意見。他估計署方會於明年新年後開始招標，而計劃會於明年6月前實施。另外，因牽涉投標問題，署方在會上亦沒有公開計劃的預算金額。

劉認為計劃對業界幫助很大，因現時仍是虧蝕，若有計劃可提供穩定收入，對本港回收業亦是好事。他又引述署方會上指，服務費價格會每月調整，而回收商入標時須估計可回收到的廢紙量，再按量批標。然而若承辦商未能達標，將會被罰款。