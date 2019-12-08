環保署因社會情況停止回收玻璃樽　民間組織：毀滅多年來的耕耘

近月的反修例示威活動中，不時見有示威者投擲用玻璃樽製作的汽油彈，而環保署在上月中（16日）開始，宣佈因應「社會情況」暫停玻璃樽回收服務，並收回設置在各回收點的玻璃樽回收桶。有民間組織批評，停收玻璃樽的做法有如「駝鳥政策」，直指「唔係唔回收玻璃樽就會唔見晒」，而「一刀切」收走所有回收箱，亦是毀滅了玻璃樽回收工作多年來的耕耘。

根據環保署2017年公佈的「香港固體廢物監察報告」，每日香港棄於堆填區的玻璃樽總共達到220公噸。以南區作主要服務對象的非牟利民間組織「南地球」，在2018年承接「玻璃再生璀璨」推動玻璃回收的志願，由全為義工的團隊在社區進行和推動玻璃回收，平日也有替不同學校、團體回收以及舉辦玻璃升級工作坊 。「南地球」秘書兼「玻璃再生璀璨」項目統籌黎梅貞指，他們間中會取得區議會資助，其餘時候則要靠義工四出籌集運輸費，將玻璃樽自行運到屯門龍鼓灘的環保磚廠。

「我哋明白環保署要同特首團隊嘅想法配合，佢哋會有擔心，但回收工作就咁停咗，其實係要諗Plan B。」黎梅貞表示，以她所知，現時餐廳、酒吧等都會將玻璃樽集合放在後巷，只不過負責收走的由回收工人變了一般清潔工人，而停收玻璃樽的行動是「一刀切」，即使一些沒有示威活動的地區，或者需經過保安關卡才可進入的屋苑、學校等，回收箱都一概已被收走。黎形容，這個做法宛如「駝鳥政策」，指即使政府停收玻璃樽，玻璃樽仍會於市面存在。

黎梅貞形容，環保署的做法宛如「駝鳥政策」，指即使政府停收玻璃樽，玻璃樽仍會於市面存在。（資料圖片／林若勤攝）

在香港致力推動玻璃樽回收多年，黎梅貞表示，平日她們會把回收箱的蓋子鎖上，外人就不易拿到廢樽，又形容環保署今次的決定，是「毀滅」了一眾同業多年來的耕耘，「好多年前由零開始搞玻璃樽回收，到現時開始變得主流化，署方話唔收就唔收，其實好不負責任。」她表示，遇過有餐廳主動詢問自行送樽的運輸費等等如何，但大多沒有進一步行動，認為自環保署停收後，很多人都再找不到其他免費途徑將樽回收，她亦坦言組織因負擔不到，不敢再接收更多數量。而她在上周再次詢問環保署時，對方仍只表示會留意相關情況，但現階段仍未會恢復玻璃樽回收服務。