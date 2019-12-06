議員斥港鐵被稱「黨鐵」因為政權服務　陳帆：與警區聯繫恰如其分

西鐵元朗站7月21日發生大批白衣人無差別襲擊市民、8月11日警方進入葵芳站發射催淚彈以及8月31日太子站發生嚴重警民衝突執法，引起公眾嘩然。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（6日）召開會議，多名民主派立法會議員斥，港鐵先後容許白衣人無差別襲擊市民、警方進入站內執法，方會激起民憤形容港鐵為「黨鐵」並大肆破壞設施，質疑港鐵如何確保乘客安全。 運輸及房屋局局長陳帆表示，當車站發生暴力衝突，港鐵須依賴警方執法。加上，鐵路範圍設有鐵路警區維持治安，港鐵作為公共交通營辦商有需要與鐵路警區緊密聯繫，認為此舉「恰如其分」。

運房局局長陳帆於會上多次重申，鐵路範圍設有鐵路警區，故發生衝突警方會維持治安，又認為港鐵與警方緊密聯繫「恰如其分」。（資料圖片）

熱血公民立法會議員鄭松泰表示，港鐵車站設施受破壞是源於721事件，加上8月11日警方進入站內發射催淚彈，其後更多次提早關站，認為市民現時形容港鐵為「黨鐵」，原因為「港鐵為政權、政治而服務」。公民黨立法會議員楊岳橋亦質疑，港鐵如何確保乘客安全，以避免「721、831」事件不再發生。

陳帆多次重申，港鐵作為公共交通工具營辦商，其職員沒有裝備，維持治安須依賴警方執法。陳帆續指，鐵路範圍內設鐵路警區，倘車站發生任何衝突，警方需保障乘客安全，且他們有權於任何公眾地方執法。加上港鐵日均乘客量達500萬，港鐵須與鐵路警區維持緊密聯繫，更強調港鐵除7月21日事件外，每日都要確保乘客安全。

+ 4 + 3 + 2

議會陣線立法會議員朱凱廸則指，721西鐵元朗站事件中，站內閉路電視並無受破壞，要求港鐵檢視並分析相關片段，將有關無戴口罩的施襲者數目資料進一步交予警方。港鐵車務營運總管黃琨暐指，明白市民關注，有關片段須協作調查將保留三年。港鐵公司事務總監蘇家碧則補充，調查責任不在於港鐵，分析箇中片段工作，會交由執法機構以至監警會負責。

至於機電工程署於會上提出，開設兩個首長級常額職位以加強監管鐵路安全。民建聯立法會議員柯創盛質疑，增加兩個職位能否改善鐵路安全，又認為透過內部整合資源便能解決，不需要加設職位。機電工程署署長薛永恒稱，現時兩位總工程師工作已非常繁重，須處理12條鐵路線、纜車及電車事故調查，加上因應鐵路出現老化需進行更新工程，期望能夠撥備資源加設職位。