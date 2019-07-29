大窩口真鮮薈酒家突結業　工友指東主欠薪　上門追討

位於大窩口的東城酒家於本年三月初突然結業，由真鮮薈酒家接手，員工亦獲聘留低工作。不過真鮮薈酒家於本月16號又再拉閘結業，約四十名工友指控遭東主拖欠薪金及代通知金等，金額由一萬到十二萬不等。 數名受影響工友今午(29日) 連同葵青區議員黃潤達等，前往由涉事東主於長沙灣與其他人合夥經營的真鮮酒家追討薪金，期間向酒家食客派發傳單，聲討拖欠薪金的酒家東主。

工友們進入由前東主於長沙灣合夥經營的真鮮酒家追討薪金。（劉錦華攝）

數名受影響工友今日連同葵青區議員黃潤達及香港廚師聯盟等代表，到長沙灣的真鮮酒家追討賠償，期間工友高呼「有汗出，冇糧出」等口號，聲討拖欠薪金的前東城酒家及真鮮薈酒家僱主。多名工友其後進入酒家，向食客派發聲討欠薪僱主的傳單，並以大聲公向食客解釋欠薪事件。有酒家職員及食客指示威工友行為騷擾，報警求助，警察到場逗留短暫時間後離去。酒家負責人在追討期間未有出現，工友們其後自行離開。

被拖欠約七萬元的何女士表示，本月15日她與其他工友依然如常在真鮮薈酒家工作，但酒家翌日在未有任何預兆下突然結業，工友們亦無法聯絡酒家負責人。她稱被僱主拖欠七月份工資、遣散費及代通知金等薪金，並指顧主拖欠薪金的行為令她難以生活，今日前來追討是「爭取應的血汗錢。」

葵青區議員梁錦威的助理顏烈封稱，兩間涉事酒家的負責人今日未有現身交代，因此無法成功追討欠薪，稍後會將有關資料交給勞工處。他表示，勞工處調解主任曾於上周三舉辦調解會，但僱主未有現身。調解主任會協助工友計算被拖欠的薪金金額，並會排期到勞資審裁處落案，及撰寫詳細的申索書。他批評犯錯的是僱主，但卻是由受害工友面對繁瑣的法律程序，例如排期上庭「動輒需時幾個月」，對工友而言相當費神。他呼籲勞工處協助受害員工，將欠薪僱主繩之於法。