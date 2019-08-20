河南136名環衛工遭欠薪　每月僅900元薪水竟被拖欠半年

夏日炎炎，正是環衛工人辛苦的時候，許多地方還會為環衛工人發放補貼。然而，近日，河南省葉縣葉邑鎮的100多名環衛工人居然遭欠薪：原本每個月只有900元人民幣的月工資，至今已經被拖欠半年多。

葉邑鎮的100多名環衛工人被欠薪半年多，他們表示想要罷工維權。環衛工人張大爺說，「不給錢，天天干不給錢，這幾個月一分錢也沒有給。」一個女環衛工人表示，去年8月8日給他們發過一次工資後，至今再沒有發過。

和他們有同樣遭遇的共有136名環衛工人，他們都是「葉縣陽光朗潔公司」員工。工人們說，他們參加工作時和公司簽訂了正規的勞動合同，十分珍惜來之不易的工作機會：「都是為了生活嘛，農村人來個錢不容易！」

涉事工人展示自己的工資單。（網絡圖片）

一名環衛工人所說，招工的時候說押一個月的工資，然而截至目前押了六個半月了。自從過了年以後，都沒有發過工資，大家都快幹不下去了。

一個工人表示：「一天30元工資，但是就是這30元工資都不好掙啊，我們是農民啊，掙著很困難啊。但是就這出汗錢、髒活、累活錢但是公司還是不給俺！」

環衛工人們說，他們沒少去找公司要錢，但是每一次都被公司以缺錢為由給搪塞回來。

面對媒體採訪，葉縣陽光朗潔公司的經理表示，環衛工人們的工資原來是農辦（農村工作領導小組辦公室）管理，但是從今年開始已經轉給了住建局（住房和建設局），至於當時是如何辦理的交接手續，他也不清楚。

最後，這名負責人表示，會在九月15日錢將環衛工人的工資全部都發放到位。

（都市新聞）