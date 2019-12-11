【逃犯條例】逾30組交通燈未復修　配件須待明年一月才運抵香港

近月示威衝突中，不少交通燈遭破壞。運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）指，至今仍有30多組主要幹道的交通燈組仍未完成復修，政府需從海外訂購相關配件以修復，而最後一批配件於明年一月初才運抵香港。 陳帆又稱，自6月至11月底，約有420輛專營巴士及7輛電車，在公眾活動中遭受破壞，包括被燒毀、車胎被放氣等；至於小巴、的士及非專營巴士，粗略估計則有共逾100輛車輛遭破壞，但陳帆表明政府現時並無計劃設立特別基金，幫助受影響的車主維修或購置新車。

交通燈多次成為示威者破壞目標。（資料圖片）

交通燈配件需由海外訂購

陳帆出席立法會時指，據運輸署本月6日指，自6月起全港各區共有約730組交通燈受不同程度的破壞，由於本港庫存中沒有足夠配件，至今仍有30多組主要幹道的交通燈組仍未完成復修。政府亦需要從海外訂購相關配件，包括交通燈組中電腦控制的機械，而最後一批配件於明年一月初才可運抵香港。

上月旺角有巴士車身遭塗污。（資料圖片）

約420輛專營巴士、7輛電車遭破壞

陳帆亦指，根據運輸署向公共交通服務營辦商了解，自6月至11月底，約有420輛專營巴士及7輛電車，在公眾活動中遭受破壞，包括被燒毀、被塗污、車身玻璃遭打破，車胎被放氣。至於小巴、的士及非專營巴士，粗略估計則有合共逾100輛車輛遭破壞。

政府無計劃設特別基金資助維修

提出相關質詢的易志明提到，政府是否會考慮設立基金，資助有關車主支付車輛維修開支或購置新車。陳帆指，公共交通服務由相關服務營辦商，按商業原則營運，維修或購置車輛等屬日常營運的範疇，應由服務營辦商或車主自行負責。而政府在現階段沒有計劃設立特別基金，幫助受影響的車主維修或購置車輛。

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未有計劃設臨時停車場供公共服務車輛停泊

易志明亦指，大部分的士及小巴在晚上停泊在路旁及公共運輸交匯處等公眾地方，容易成為破壞目標，詢問政府會否考慮增設臨時停車場供公共服務車輛停泊。

陳帆回應指，政府現階段未有計劃增設臨時停車場供公共服務車輛停泊。他解釋，現時全港各區均有短期租約停車場，可供不同車輛停泊；而專營巴士的泊車位主要設置於巴士車廠或巴士總站，而政府亦容許專營巴士和公共小巴在夜間，停泊在指定的公共交通交匯處及公共小巴站。而一般而言，的士並沒有長時間的泊車需求，故運輸署沒有就的士的泊車位作特定規劃，而的士亦可停泊在一般私家車泊車位。