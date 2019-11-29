10月旅客大跌43.7%　旅發局指全年累計首見下降　暫少4.7%

反修例示威衝突將近6個月，來港旅客人數下跌未停。旅遊發展局今日（29日）公佈10月份整體訪港旅客人次為331萬，按年下跌43.7%；內地及短途市場的旅客人次分別下降46%及44%，長途及新市場跌幅則維持兩成多。2019年1至10月累計訪港旅客約5,008萬人次，按年下降4.7%，是今年累計訪港旅客首度出現負增長。

旅發局公佈首10個月累計訪港旅客人數按年下降4.7%，是今年累計訪港旅客首度出現負增長。（資料圖片/林若勤攝）

指去年10月兩大基建通車 推高旅客人數

旅發局今日（29日）公佈2019年截至10月，累計訪港人次為5,008萬人次，按年下降4.7%，首度出現跌幅。至於10月訪港旅客人次為331 萬，按年下跌43.7%，反映持續公眾活動影響旅客訪港意願。加上去年10月廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋落成吸引大量內地旅客，令去年10月訪港旅客基數大大提升，令10月訪港旅客跌幅更顯著。

↓↓2019年11月13日示威衝突情況↓↓

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泰國及南韓旅客跌六成

10月份內地及短途旅客市場分別下跌46%及44%，其中泰國及南韓的市場更錄得6成的跌幅。至於長途及新市場的市場，則維持2成多的跌幅。但由於長途旅客預訂行程的時間一般較短途旅客早，所以旅發局估計市場跌幅將於未來擴大。

旅發局展開推廣活動 吸引旅客到香港旅遊

旅發局將會推出宣傳活動，推出不同優惠，包括航空公司、旅行社、酒店、景點、餐廳，商戶及商場的優惠。除了旅客可以享有優惠外，香港人及駐港的海外人士都可以享有同樣優惠。旅發局希望可以由港人帶動海外親友，推動旅遊業發展。