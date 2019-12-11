團體倡恆常化照顧者津貼　批不可同時領傷津或長者津貼致門檻高

關愛基金早前推出「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，第二期試驗計劃於上年10月至明年9月開展。關注殘疾人士照顧者平台一項調查顯示，逾九成受訪者同意或非常同意照顧者津貼應該恆常化，同時，照顧者津貼應資助申請人接受喘息服務，例如暫托服務等。團體同時批評津貼限制多，包括不能同時領取「傷殘津貼」或「長者生活津貼」，建議政府取消限制。

關注殘疾人士照顧者平台一項調查顯示，逾九成受訪者同意或非常同意照顧者津貼應該恆常化。（受訪者提供）

合資格者每月獲2,400元津貼

關愛基金早前推出的「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，向低收入家庭的殘疾人士照顧者發放每月2,400元的津貼。基金於上年10月開展試驗計劃第二期至明年9月，為期兩年。申請人須滿足沒有領取綜援或長者生活津貼，或以照顧同一名殘疾人士申領基金下「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」第三期的生活津貼等多個條件。而第二期試驗計劃的受惠照顧者名額為2,500名。

逾九成受訪者同意津貼應恆常化

由香港復康會病人互助發展中心協助成立的關注殘疾人士照顧者平台，於今年6月至7月進行照顧者津貼問卷調查，理解照顧者及病患對津貼的看法及建議，意見調查共收到222份問卷，當中包括168位照顧者及54位患者。

調查結果顯示，有近半數照顧者過去一個月每天照顧時數逾17小時，而逾八成照顧者沒有聘請家傭。同時，有53.5%受訪者沒有聽過試驗計劃或殘疾人士照顧者津貼。

結果亦顯示，有93.2%受訪者同意或非常同意照顧者津貼申請應該恆常化，95%則同意或非常同意照顧者津貼需要增加照顧者交通補助或乘車優惠。另外，有94.2%受訪者同意或非常同意照顧者津貼應資助申請人接受喘息服務，例如暫托服務等。

關注殘疾人士照顧者平台批評照顧者津貼門檻過高，例如不能同時領取傷殘津貼和長者生活津貼。（受訪者提供）

團體批不可同享傷殘津貼 門檻高

平台批評津貼申請門檻高，當照顧者領有傷殘津貼或長者生活津貼時，就不符合申請資格，建議政府取消限制。平台同時建議政府盡快落實恆常化照顧者津貼，並加設乘車優惠，減輕照顧者的經濟壓力。

另外，平台指，現時計劃額外津貼每年1,000元的培訓津貼讓照顧者學習照顧技巧，惟使用率不高，平台建議培訓津貼可以轉化為購買喘息服務，讓照顧者可以暫時休息以減輕照顧壓力。

照顧者曾獲邀請信 惟申請兩度被拒

今年68歲的胡女士曾患有輕微中風，她照顧患有認知障礙症的丈夫多年。她曾兩度獲得社署發出的照顧者津貼邀請信，惟署方分別亦她曾領取傷殘津貼及長者生活津貼為由，拒絕她的申請。胡女士對此感到憤怒，並指政府給予她假希望，她批評相關申請資格亦不近人情。