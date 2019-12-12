馬來西亞第二家園計劃　拒警察及軍人申請　有港警高層申請被拒

反修例風波持續半年，不少港人都因為社會不穩而有意移民，其中馬來西亞物價較香港低、文化相近，而且第二家園﹙MM2H﹚的移民門檻不算高，吸引不少港人移居。馬來西亞政府早前正式通知「馬來西亞第二家園交流中心」，不鼓勵接受警察或軍隊人員申請「第二家園」計劃。移民公司馬來西亞第二家園交流中心（MM2H Club）職員確認，早前突然收到馬來西亞政府通知，表明若申請人的職業為警察或軍隊，將不接受申請。該中心負責人鄺文政接受有線新聞訪問時更指，有一名警察高層的申請被拒絕。

有香港警員欲申請馬來西亞移民被拒。（資料圖片 / 余俊亮攝）

《香港01》記者致電馬來西亞第二家園交流中心（MM2H Club）查詢，職員王先生表示，早前突然收到馬來西亞政府通知，表明若申請人的職業為警察或軍隊，將不接受申請。至於早前已提出申請的警員受會否影響？他形容有關公布來得突然，未清楚詳細規定。被問到入境或海關人員會否同受影響？他就指，仍需待馬來西亞當局宣布。

該中心負責人鄺文政接受有線新聞訪問時更指，有一名警察高層的申請被拒絕。

馬來西亞是港人熱門的移居地之一。圖為馬來西亞首都吉隆坡地標雙子塔。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

馬來西亞「第二家園」計劃，俗稱MM2H（Malaysia My Second Home programme），申請人通過財政要求、提交體檢報告、購買當地認可醫療保險及繳交保證金，以及通過馬來西亞當局的審批後，可獲發長達10年的居留簽證。申請人可攜同配偶、60歲以上父母和21歲以下的未婚孩子一起前往馬來西亞居住。孩子可以享受當地的教育待遇，成人在投資、買房買樓或做生意都享稅務優惠，而且簽證可無限期續簽。

然而，除了50歲或以上申請者可申請每周20小時兼職工作，又或擁有專業技能者，可向移民局申請特許工作證外，申請人無法於當地受僱工作，只可在當地開設公司。

馬來西亞第二家園移民計劃，吸引不少港人申請。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

有線新聞記者曾以申請者身份，向馬來西亞旅遊部我的第二家園計劃中心查詢，職員指相關政策已經實施，但強調並非針對香港警察，而是外國的紀律部隊都不會接受，原因是想簡化申請。第二家園計劃官方回覆有線查詢，稱去年9月已經收緊審批，拒絕保安部隊背景的人申請，即使再申請都很大機會拒絕，《香港01》已向馬來西亞當局查詢，正待回覆。

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