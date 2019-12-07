【退休移民】全球十大最適合移居城市　台北「家的感覺」成功衛冕

全球最大旅外人士交流網站《InterNations》發布一項調查，台北市被評為「全球最適合遷移、生活與工作城市」的冠軍。

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台灣向來有不少外國人來旅遊觀光或長期定居，尤其在首都台北，便利的交通與較高的生活品質，吸引許多外國人來到這裡工作與居住。近日全球最大旅外人士網站《InterNations》發表一項年度調查，公布「全球最適合海外人士遷移、生活與工作的城市」的排名，台灣台北市今年連續第2年名列第一，在64個國家當中脫穎而出。

根據InterNations的調查顯示，台北的大眾運輸與交通、可負擔醫療服務（健保）、良好的生活品質、友善的居民等等都一致獲得好評（Remi Yuan /unsplash）

根據美國《消費者新聞與商業頻道（CNBC）》報導，InterNations的這一份調查，蒐集了來自178個國家、現居187個地區的超過2萬名旅居海外人士的意見，並以25項生活條件作為評選標準，包括整體生活品質、交通方便性、居民友善程度、財務安全、定居難易程度等因素來進行。

根據InterNations的調查顯示，台北的大眾運輸與交通、可負擔醫療服務（健保）、良好的生活品質、友善的居民等等都一致獲得好評，其中又以交通與醫療系統獲得的評價最高。InterNations也指出，儘管語言障礙導致定居比較困難，但大部分海外人士對台灣人的友善程度都感到十分滿意。

InterNations也指出，儘管語言障礙導致定居比較困難，但大部分海外人士對台灣人的友善程度都感到十分滿意。（Vernon Raineil Cenzon /unsplash）

調查顯示，96％的海外人士認為在台北感到安全，94％的海外人士對台北的醫療服務給予積極評價，更有75％的海外人士指出台北「有家的感覺」。另外，有67％的海外人士認為台灣文化容易適應，也有76％的海外人士對其工作與生活的平衡感到滿意。

根據排名，其次適合移居的城市為馬來西亞首都吉隆坡，由於當地通行英語，加上金融安全與可負擔的生活成本，讓海外人士對吉隆坡亦讚不絕口。排名其後的城市依次為：越南胡志明市、新加坡、加拿大魁北克省滿地可、葡萄牙里斯本、西班牙巴塞隆拿、瑞士楚格、荷蘭海牙、瑞士巴塞爾。

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