地盤工認與3名13歲以下女童性交　報告指其腦常想著性　判囚9年

27歲地盤工人結織一名年僅13歲的女童後，成為情侶並兩度性交。女童因此珠胎暗結，未成年產子。此外，他又先後和兩名12歲女童性交。地盤工人早前承認5項非法性交罪，高院法官今(12日)判刑時指，被告有同類案底，但未有吸取教訓。報告顯示他常想著性，認為只要對方同意，不用理會年紀，便可以和對方性交。法官又指其中一次犯案，案情近乎強姦。法官又指其中一名女童懷孕，是加刑的因素，最終判被告監禁9年。

被告黎永達認3項非法性交罪，被判入獄9年。(資料圖片)

事主Z誕下被告的孩子

被告黎永達，27歲。他早前承認2項與16歲以下女童非法性交罪，以及3項與13歲以下女童非法性交罪。辯方求情時指透露，被告日後會爭取嬰兒的撫養權。

而法官判刑時指，案中三名事主Z、Y和X。案發時僅13歲的事主Z，因本案未成年產子，未能取得其創傷報告。惟法官指，Z這麼年輕便成為人母，不難想像事件對她的影響。至於X，報告指她自尊心低落，受案件影響，需心理輔助。而Y則自責在被告住所留宿，但因她擔心懷孕一事未有發生，事件對她的影響減退，不需心理輔導。

認為只要對方同意便可性交

法官續透露，被告共有5項案底，其中一項為與13歲以下女童非法性交罪，於2014年遭判囚14個月，法官斥責被告未有從該案中吸取教訓。又引述報告指，沒有足夠證據評估被告是否有戀童，但認為他重犯機會非常高。被告經常想著性，又認為只要對方同意，不用理會其年紀。此外，他在本案中稱不知道事主的年紀，更指X和Y採取主動，試圖淡化他在案中角色，沒有悔意，亦沒有對事主的同理心。

石枱上與事主性交如同強姦

法官強調，需向社會表達訊息，不可利用未成年少女以滿足性慾。此外，案中的加刑因素包括涉及多名事主，其中Z因事件而懷孕。而涉及X的案件，被告在公園內把X推向石枱，然後性交，法官指案情近乎強姦。考慮上述因素後，法官決定判被告監禁9年。

曾與女事主Z同居

案情指，被告於2017年初認識Z。兩人發展成為情侶，Z並搬入被告的上水住所。他們於同年9月和11月兩度在住所性交，當時Z分別為13和14歲。Z於同年底發現懷孕，並於翌年8月分娩，嬰兒現交由寄養家庭照顧。據悉，被告和Z已分手。

被告2018年2月兩度和Y外出，凌晨時分到被告的住所留宿，期間和被告性交。

被告藉詞與女友爭吵邊摸X

事主X則是透過友人介紹和被告見面數次。2018年5月19日，X和被告見面，凌晨時分二人到公園聊天。期間被告把X放在他的大腿，聲稱和女友爭吵，又說喜歡X，X回應不喜歡被告。被告把手伸入X的褲內，摸其私處。又把X放上公園的石枱，和對方性交。

X當時為處子之身，感到痛楚。被告擔心附近有人，數分鐘後停止。X之後驗身時透露曾性交，其母親因此得知事件，並報警。

案件編號：HCCC227、228、352/2019