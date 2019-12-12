港鐵劉天成升職常務總監　李家潤接任車務總監　明年1月1日生效

港鐵今日（12日）宣布委任現任車務總監劉天成為常務總監—車務及中國內地業務，為期兩年；而現任副車務總監李家潤則接任車務總監一職，為期三年，二人將於明年1月1日履行新職務。 按照新服務協議，劉天成每年將獲573萬港元基本酬金，李家潤則會獲發每年438萬基本酬金。同時，他們亦有機會獲發放與表現掛鈎的非固定酬金以及參與港鐵的股份獎勵計劃。

劉天成將成為常務總監－車務及中國內地業務。（資料圖片）

港鐵表示，劉天成履任常務總監後，將負責管理及監督香港鐵路業務、內地鐵路及物業業務，以及監督全球鐵路營運標準及促進港鐵於各地最佳作業模式的分享及交流。劉天成將繼續擔任執行總監會成員，直接向港鐵行政總裁金澤培匯報。

劉天成現年60歲，於1982年加入港鐵，曾擔任多個管理職位，包括深圳四號線總經理、車務營運副總監以及昂坪360有限公司董事局主席等。2016年5月1日，劉天成獲委任為車務總監及執行總監會成員，持有港大土木工程榮譽理學士及美國密歇根大學工商管理碩士。

劉天成擔任車務總監一職期間，曾處理多項大型鐵路項目及事故，包括南港島線通車、廣深港高鐵香港段落成、港鐵四線故障及今年3月18日港鐵兩列列車相撞事故等。

李家潤將接任車務總監（資料圖片）

至於李家潤接任車務總監後，將管理香港鐵路營運，並成為執行總監會成員，直接向劉天成匯報。

李家潤於今年11月1日，由時任車務工程總管晉升為車務營運副總監，並在兩個月內再晉升一級為車務總監，成為執行總監會成員。換言之，他將有機會獲發放與「與表現掛鉤的薪酬」以及參與股份獎勵計劃。而按照服務協議，李家潤將於明年1月1日履任車務總監，為期三年，每年將獲得基本酬金438萬元。

李家潤於1991年加入港鐵，並於13年9月出任車務工程總管，至今年11月獲委任為副車務總監。