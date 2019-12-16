團結香港基金調查指逾八成半人盼社區終老　冀完善社區醫療系統

團結香港基金一項調查顯示，逾八成半人希望於人生晚期留在社區，惟現時社區醫療資源不足，服務全面性亦需要改善。 團結香港基金政策研究院主管黃元山直言，建立社區醫療系統如「從差唔多無到有」，基金建議政府成立跨部門合作的督導委員會，監督整個醫療體系整合的過程。

團結香港基金研究指，86%受訪者期望在社區終老。（侯彩琳攝）

團結香港基金委託香港中文大學香港亞太研究所，於11月26日至12月6日期間，以電話訪問1,001位香港市民，以探究推行晚期照顧的可行方法。

調查顯示，86%受訪者期望能於人生晚期盡量留在社區(即除醫院外，如院舍或家中)。惟只有23%受訪者知曉其居住的社區有提供晚期照顧服務，而當中有31%受訪者曾接觸或使用服務，當中有六成受訪者不滿意服務。而有65%對服務不滿的受訪者認為服務的全面性為首要改善方向。

團結香港基金助理研究員李君兒(左)指，調查顯示大多數人期望在人生晚期留在社區。（侯彩琳攝）

團結香港基金助理研究員李君兒指，調查顯示大多數人期望在人生晚期留在社區，但現時社區晚期照顧的服務全面性仍需要改善。研究員田詩蓓解釋，晚期照顧不單只包括疾病的治療，還包括醫護人員、社工、心理專家為病人和其家屬所提供的心理、社交輔導，而完善的社區晚期照顧系統，亦有助減輕公營醫院的負擔。

團結香港基金政策研究院主管黃元山(中)指，建立社區醫療系統如「從差唔多無到有」。（侯彩琳攝）

團結香港基金政策研究院主管黃元山則指，公營醫院系統超負荷，故將公營醫療和社區醫療銜接「刻不容緩」，惟現時社區醫療資源「仲差一大截」，建立社區醫療系統如「從差唔多無到有」。

團結香港基金認為，建立社區醫療系統需要政府誇部門合作，故建議政府成立督導委員會，監督整個醫療體系整合的過程。基金亦認同政府就預設醫療指示立法及為在居處離世清除法律障礙。