【大灣區】物流業面對激烈競爭　冀當局加快推行貿易措施保優勢

貿易及物流業是本港經濟的四大支柱，近年本港物流業面對巨大挑戰。香港恒生大學決策科學學院今日（12日）舉行傳媒午宴，討論物流業界於大灣區接軌的困難，其中提及現時大灣區九個城市早已推出貿易單一窗口，惟香港於2024年才能建立。 有物流業界表示，希望當局能加快相關程序，否則跨境的物流發展將會失去商機及本地優勢。

香港恒生大學決策科學學院今日（12日）舉辦傳媒午宴，並邀請恒生大學的物流研究團隊及物流業界，討論於大灣區表接軌的困難。（陳晶琦攝）

隨著近年本港及海外交易更為頻繁，多個地區希望提升貨物清關速度，以達致更高效率。香港恒生大學決策科學學院副院長黃惠虹表示，現時多個國家、相關物流企業包括船公司、港口經營者均利用貿易單一窗口，以電子方式向當局提交進出口貿易文件，並透過單一平台標準化信息，以滿足相關法例要求。

根據大灣區九個城市，包括深圳、珠海、中山等城市，由2014年起已相繼推出單一窗口，但本港按規劃仍要待2024年才能實施。黃惠虹解釋，源於港、澳及內地等地區的標準不同，例如本港屬免稅港，故私人企業倘認為部分資料屬商業機密，可選擇不公開，導致標準化資料及數據存有困難。

貿易及物流業是本港經濟的四大支柱，近年本港物流業面對巨大的挑戰。（資料圖片）

內地港口有補貼

恒生大學供應鏈及資訊管理學系助理教授黃彥璋亦指出，兩地的政策不同，內地政府就多個港口提供不同補貼，其中南沙港口更推出船公司達致某個貨物吞吐量，最高會給予數十萬元的獎金，故認為內地進一步推行其他政策及措施，包括開放沿海化的港口，本港物流業的競爭將會更為激烈。

香港物流協會會長袁美儀表示，香港就物流政策及措施較其他國家滯後，期望當局能夠加快速度，並鞏固香港獨有的優勢，否則長遠而言將失去商機。



物流商會主席鍾鴻興則透露，港珠澳大橋口岸最快將於12月18日增設處濕貨清關櫃位，相信能夠帶動本港物流業及增加大橋的車流量。《香港01》已就相關事宜向食環署及海關查詢，尚待回覆。