嘉里物流：香港貨運「近兩個月唔蝕都偷笑」　機場停運影響不大

嘉里物流（0636）總裁馬榮楷表示，環球經濟衰退影響愈趨明顯，處理同一客戶的貨量正在下跌，因大部分客戶面對不明朗經濟狀況，都採取防禦性策略，「今年全世界推出的新產品都好少，消費無增加，環球貿易無增加，增長最強反而是拉丁美洲地區」。

他說，貿易戰在去年3、4月已經開始，所以2018年很多到美國的貨已預先落單，因此2018年數字較強，但同時掩飾了2018年應有的衰退，故這些訂單做完後，到2019年上半年的反差就非常大。

馬榮楷指，香港和外圍環境仍然困難重重，公司會繼續深化業務，擴展業務涵蓋範圍，隨著環球經濟放緩愈來愈明顯，公司將加重電子商務投資，將業務盡量在輕資產環境下推進。他強調，公司準備好迎接各項挑戰，與其他物流公司相比，公司業務比較分散，一些地區能夠對沖另一些地區的下滑風險，仍有信心2019下半年可產生增長。

嘉里物流首席財務主管鄭志偉指，出售兩個香港貨倉錄得19.6億元收益後，用作償還短期貸款，令短期貸款已減三成，資產負債比率亦下跌。他說，泰國相關上市項目仍在進行當中，期望2019年底向泰國證券交易所提交上市申請。

嘉里物流總裁馬榮楷指，公司暫不考慮裁員，若示威情況持續至年底，公司或再作考慮。

在示威活動下困難運作

回應香港近期情況，馬榮楷指嘉里物流是做運輸的，「每日好多車在街上行，路隨時比人封，呢兩個月是在非常困難的情況下運作」，公司工作是盡量支持客戶業務，不能預計示威何時結束。

他又直言「呢兩個月香港運輸係賺唔到錢，唔蝕都偷笑」，因客人運輸需求下降，而公司角色較為被動，「各行各業做生意都咁難，客人需要，我哋盡量做」。問到會否裁員，他說公司暫不考慮，因有道德責任照顧員工，若示威情況持續至年底，公司或再作考慮。

馬榮楷指，作為本港上市公司，雖然近年業務發展都是香港以外，但從未想過將總部遷離香港。他又說，本港業務很多牽涉民生方面，在困難時候，要維持穩定供應鏈給香港市民。

除了封路，機場早前亦停運兩日，馬榮楷指對貨機影響不大，但因應國際媒體廣泛報道，公司作臨時處理，第一時間通知國際網絡客戶，而客戶亦了解實際情況。