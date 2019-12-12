利豐中心耗資350萬天台鋪太陽能板　年產逾14萬度電

為推動可再生能源發展，港府牽頭推出上網電價計劃，由兩電以較高電價回購民間可再生能源發電裝置所產的電力。計劃推出至今有不少企業參與，利豐有限公司旗下的利豐物流亦宣布，於其總部沙田利豐中心天台鋪設336塊太陽能板，參與上網電價。 協助利豐物流的太陽能公司指，該系統耗資約350萬港元，料8至10年可回本。系統每年可生產14.5萬度電，約可減少95.8噸二氧化碳，相等於栽種4,165棵樹可以吸收的二氧化碳量。

沙田利豐中心天台鋪設336塊太陽能板，參與上網電價。（盧翊銘攝）

上網電價計劃即民間安裝太陽能板或風力發電裝置，再接駁兩電電網，兩電以較高價格回購電力。兩電日前於立法會公布明年電費檢討結果會議上，環境局局長黃錦星指，已檢視上網電價水平，考慮經濟誘因，以及上網電價對電費的整體影響後，決定將明年上網電價維持在現時水平，即每度電3元至5港元一度電。

利豐物流今日（12日）表示，與科學園太陽能公司「NEFIN」展開15年合作，由NEFIN出資，於利豐中心天台鋪設太陽能板，所賺取的收入再以「綠色津貼」方式與利豐物流分享。NEFIN行政總裁林豐潮表示，項目發電容量為134千瓦，可獲4港元一度電收入，料每年可有58萬港元收入，今年10月底已駁入中電網並賺取上網電價。林又指，該系統採用了最高的防火設計標準，亦會每天收集數據上傳至雲端進行分析，幫助進行預防性管理及維修。

利豐物流與科學園太陽能公司「NEFIN」展開合作發展太陽能板項目。（盧翊銘攝）

利豐物流卓越營運管理高級副總裁Jay Lengel表示，希望公司可變得更環保，認為參與計劃是「綠色旅程的開始」。馮氏集團可持續發展副總裁Leanne Melnyk則認為，若在應對氣候變化問題上無動於衷，成本遠超於現時投資太陽能項目，利潤並非首要考慮。她又指，去年超強颱風山竹襲港已可見，須在本地層面採取行動，對環境負責。

須以起重機吊至天台

Jay Lengel表示，項目最大困難是因大廈高逾百米，但因重量問題無法使用升降機，須以起重機搬運物料至天台，而建築過程僅約60日。他又稱，利豐物流會將所賺到的收入用作公司其他可持續發展項目上，如購買電動車作搬運、大廈節約水系統等。Jay Lengel指，目前該公司在港營運5間貨倉，會檢視這些設施是否適合安裝太陽能系統。