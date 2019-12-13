【逃犯條例】涉國慶期間與電競手等串謀縱火案　再一男被捕提堂

警方於10月1日國慶日清晨，在銅鑼灣一個單位搜出白電油、布條、防毒面具及玻璃樽等物品，並拘捕單位內多人。早前有5名涉嫌與案有關的人士，包括一名電競手，已被落案起訴一項串謀縱火罪名，將會轉介區域法院審理。今早（13日）凌晨時份，警方再拘捕該單位的一名24歲男租客，並把他帶上東區法院提堂。該租客同被控一項串謀縱火，案件將押後至12月20日作移交文件程序，他將與另外五名被告的案件一併轉介區域法院處理。被告獲准以現金5000元保釋外出。

被告沈卓勤，24歲，報稱無業，被控一項串謀縱火罪，指他串謀張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉、李盈莉及其他身份不明人士在9月28日至10月1日串謀用火損壞他人財物。

將與另5被告案合併轉區院審

庭上控方透露，被告今早凌晨一時許在葵涌一間酒店大堂被捕，被落案起訴串謀縱火並立即帶上法庭。控方申請將案押後至12月20日作移交文件程序，將他與另外五名被告一同轉介區院審理，獲法庭批准。期間，被告准以現金$5000擔保，但需定時報到及不准離開香港。

據了解，涉案單位在案發前三日租入；沈雖為租客，但並非與其他被告一同在上述單位被捕。沈曾一度被警方拘捕，但他選擇「踢保」而獲釋，至今晨再被警方拘捕。

案件編號：ESCC 2744/2019