【聖誕市道】吉舖湧現　銅鑼灣成重災區　IFC節日裝飾起完又拆

聖誕節將至，一向聖誕節都是消費旺季，惟今年因反對修訂《逃犯條例》風波持續，消費氣氛低迷。《香港01》記者赴多個商場視察，發現不少商場都出現「吉舖」，當中多次現衝突的沙田新城市商場有逾十間空置舖位，而銅鑼灣更成重災區，時代廣場一層有至少六個空置舖位，世貿中心更有一層僅得不足十間商舖營業。 另外，有別於以往各大商場都設大型聖誕裝飾，今年有商場只在玻璃上貼上有祝賀聖誕節的貼紙；中環國際金融中心商場原已完成聖誕裝飾，惟早前拆除裝飾；海港城的戶外聖誕裝飾，有別以往11月底就亮相，今年在12月中才設置讓市民和遊客「打卡」。

即使在周末夜晚，銅鑼灣時代廣場亦人流稀少。（黃金棋攝）

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在持續半年的反修例風波中，零售業首當其衝。根據統計處數字，今年10月零售業銷貨額較去年同期下跌24.3%，其中服裝和鞋類產品、百貨公司及珠寶鐘錶店的銷售額跌幅最大，珠寶鐘錶的銷貨額比去年同期大跌近43%。衝擊不但影響中小企業，連國際連鎖公司亦受波及。

《香港01》到多個商場視察，包括沙田新城市廣場，位於銅鑼灣的時代廣場、世貿中心、希慎廣場，尖沙咀的海港城，以及旺角朗豪坊及新世紀廣場，發現以上商場均有多個空置舖位。

新城市廣場逾10間吉舖 中銀、優品360設圍板

在新城市廣場中，在一期位置各層合共至少10個空置舖位，如4樓原本有時裝店舖位變成空置，而地下亦有原本為食肆的舖位空置。在三期位置則由於正在裝修，同樣出現不少「吉舖」。

另外，以往新城市廣場均會在中庭位置擺設大型聖誕裝飾，惟今年3樓中庭卻未見任何擺設，僅見在各層玻璃欄上貼上聖誕貼紙。而中國銀行、優品360等商舖就圍上圍板，圍板上貼有告示，指正在進行內部裝修。

世貿中心二樓有大半層為「吉舖」。星號為空置舖位；圓形為裝修中店舖；三角形為已停止營業店舖。（世貿中心網頁截圖 / 香港01製圖）

銅鑼灣世貿一層僅八舖營業 時代廣場近20吉舖

在視察地區中，銅鑼灣的商場出現最多空置舖位，當中以世貿中心的情況最明顯。記者於周末下午到訪世貿中心，發現商場人流稀少，一樓有至少5間空置舖位，二樓更有大半層「吉舖」，僅得約8間店舖營業，以該層有23個舖位計算，空置率高達65%成。有2樓售賣手袋的商戶透露，該商場近兩年已開始出現空置情況，但近月數目愈來愈多。亦有精品店商戶推測多空置舖位是因租約期滿，相信很快會有人承接舖位。

同位於銅鑼灣的時代廣場亦出現「吉舖」，幾乎於商場每層亦見到至少一間空置舖位，當中6樓至少有6個舖位空置，該層空置率近20%。而9樓亦見到至少4個舖位空置，估計整個商場有近20間吉舖。銅鑼灣希慎廣場空置舖位則較少，而人流明顯較多，通道亦擠滿人。

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中環IFC故事書裝飾已被拆除

中環ifc商場中庭原定由今年11月15日起至明年1月1日，展出大型立體聖誕故事書裝飾，惟記者12月初視察期間，發現裝飾已被拆除。

在九龍方面，記者所視察的商場亦未見大量吉舖，在旺角朗豪坊就未見有舖位空置，視察當日人流甚多，乘搭扶手電梯大排長龍。同樣在旺角的「MOKO新世紀廣場」則見較多空置舖位，如1樓至少有3個吉舖，2樓及3樓亦各見到有兩個吉舖，估計整體約有七八個空置舖位。

海港城上周才設置戶外「打卡位」

尖沙咀海港城則未見大量空置舖位，記者於2樓及3樓各觀察到有至少2個，其他樓層則未發現有吉舖。以往海港城早在11月就在「五支旗桿」露天廣場前設置裝飾，但今年就遲遲未見蹤影，直至上周末才低調設置粉紅色聖誕樹，讓市民和遊客「打卡」。

海港城「五支旗桿」的露天廣場前，至12月中始見有聖誕裝置。（盧翊銘攝）

新地未回應商場店舖空置 指聖誕佈置計劃稍作調整

立法會批發及零售界議員邵家輝認為，近來商場內經常出現衝突，令市民對赴商場消費卻步，目前有大型連鎖公司取消開新店計劃，甚至已出現結業潮。他又相信，除非商場願意大幅度減租，否則出現「吉舖」的情況會持續，甚至擴大。邵坦言業界對聖誕節市道不樂觀，因本港市民習慣於聖誕假期出遊，而同時訪港旅客人次大跌。

新鴻基地產回應時指，新地旗下商場今年會繼續安排適切的節日推廣活動。然而，在保障顧客、租戶及員工安全的大前提下，今年的聖誕佈置計劃將會稍作調整。而有關商場店舖空置的問題，新地則未有回應。