【迎2020】旅發局取消除夕煙花匯演　改辦煙火版「幻彩詠香江」

驚心動魄的2019年尚有兩星期就過去，迎接2020年，但今年的除夕（31日）「失色」。持續逾半年的反修例示威衝突仍未平息，旅遊發展局經審視後，為免出現大量人群聚集，決定取消今年除夕煙花匯演，改為在元旦凌晨0時上演升級版「幻彩詠香江」，屆時維港兩旁部分大廈天台亦將發放煙火，香港會議展覽中心外牆將設大型倒數鐘。 不過旅發局亦希望市民可以同慶2020年到來，將推出倒數手機程式及大抽獎活動，獎品逾萬份，詳情明日（19日）公布。

旅發局放置在中環的聖誕樹，將於本周五晚亮燈。（旅發局提供圖片）

中環金屬聖誕樹周五亮燈 顯示黃藍等色

下周是聖誕節，雖然社會仍然動蕩未息，但旅發局一如以往舉辦「香港繽紛冬日節」，在中環皇后像廣場豎立一棵巨型聖誕樹。今年的聖誕樹高18米，與以往不同，這棵聖誕樹以金屬製造，主體是一個鐵架，外面用網面加鐵板砌成。

聖誕樹配以LED燈及霓虹燈帶，特別之處是設有感應器，當市民及旅客走進聖誕樹，感應器可因應前方人士所穿衣着顏色，轉換燈光顏色，會顯示黃、紅、藍或紫等顏色，在一般情況下則為黃色。

維港部分大廈天台發放煙火

旅發局主席彭耀佳及總幹事程鼎一昨出席傳媒午宴時，公布今年的除夕倒數活動將與以往不同。旅發局由2007年除夕開始舉辦除夕倒數活動，過往數年除夕夜都有表演，並到踏入新一年元旦凌晨，有逾10分鐘的午夜煙花匯演，迎接新一年到來，吸引數十萬人在維港兩岸觀看，也會轉播外國。但今年則設電視倒數節目，維港不設煙花匯演，改以升級版「幻彩詠香江」取代，即會上演現時每晚8時進行的「幻彩詠香江」，另加在維港兩旁部分大廈天台發放煙火，跟煙花相比規模較小，就如早期的倒數活動。

旅發局主席彭耀佳（左）及總幹事程鼎一昨公布今年除夕活動安排，將取消除夕煙花匯演。（倪清江攝）

程鼎一直言，現時情況仍未平息，一旦維港兩岸有數十萬人聚集，在審視人流及交通控制後，認為風險太大，故決定取消除夕煙花匯演。他又稱，不希望營造社會已平靜局面。

↓↓2018年除夕煙花匯演（迎2019年）↓↓

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據了解，旅發局上月仍在籌備除夕煙花匯演，其後發生激烈的示威衝突，局方在評估上月24日區議會選舉後的示威情況，在「死線」前決定取消煙花匯演，已訂購的煙花彈尚未運來香港開封，因此毋須如過往三次政府取消國慶煙花匯演後，需到離島海域銷毀煙花彈。

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不過旅發局仍會搞活動，讓市民也可一同迎接2020年到來，程鼎一透露，將設網上倒數活動，市民也可參加抽獎，獎品超過一萬份，詳情明日公布。