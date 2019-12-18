11月旅客按年大跌56%　沙士以來單月最大跌幅　旅發局出招吸客

反修例示威衝突持續逾半年，訪港旅客量不斷下跌。11月訪港旅客按年大跌56%，由每日20萬人次訪港，跌至8.8萬人次，創自2003年沙士以來，單月最大跌幅。 11月的跌幅更比10月的44%進一步加劇，然而進入12月，跌幅暫時放緩至按年跌50%。有見近期情況較為緩和，旅遊發展局出招，推出「就在．香港」（Hong Kong is ON）計劃，向泰國、印尼、菲律寶、印度及韓國五國旅客招手，推出針對他們的優惠試水溫，希望吸引他們來港；部分優惠也適用於香港人，以刺激本地消費，除了食肆優惠，另有海洋公園門票買一送一、BONLUXE葆露絲指定胸圍買一送一優惠。

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首11個月累計少一成旅客

旅發局主席彭耀佳及總幹事程鼎一昨出席傳媒午宴時，公布11月的旅客人數統計。今年截至11月累計旅客人數為5,200萬人次，較去年同期下跌10%，即累計少約500萬人次。不過單是11月就按年跌幅56%，至約260萬人次，佔了首11個月所減少的近半旅客人次。程鼎一表示，即每日由20萬人次，跌至約8.8萬人次。

沙士期一個月曾少68%旅客

6月反修例示威爆發以來，來港旅客人次跌幅逐月擴大，相比10月按年下跌44%，11月再擴大12個百分點。根據旅發局統計，11月跌幅是2003年沙士以來最大。程表示，由於去年同期廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋通車，大批內地旅客湧港，推高基數，因此11月相比呈現較大跌幅。

當年沙士在２、3月開始爆發，4月旅客人次按年跌65%至50萬人次（即每日1.6 萬），5月按年跌68%至43萬人次（即每日1.4 萬），其後由於疫情受到控制並逐漸消失，加上中央政府推出內地居民來港自由行政策，旅客人數逐月回升，到11月時回升至170萬人次，按年上升7.3%，平均每日有5.7 萬人次來港。

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