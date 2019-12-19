【聖誕市道】商場出招救市　The ONE買滿300元可抽20萬元私家車

各大商場湧現「吉舖」，人流亦大為減少。為挽救生意，各大商場亦紛紛推出推廣優惠，如市民於尖沙咀The ONE以電子貨幣即日消費滿300港元，即可免費換領抽獎券1張，有機會贏取價值近20萬港元的私家車一輛。另外，銅鑼灣時代廣場亦同設抽獎，獎品包括按摩椅等。

銅鑼灣時代廣場設聖誕抽獎，獎品包括按摩椅等。（資料圖片／盧翊銘）

市道低迷，不少商場近月推出不同推廣活動。參考各商場網頁及Facebook專頁發現，The ONE及皇室堡的抽獎活動門檻最低，即日起至明年1月5日，在商場任何商戶以電子貨幣即日消費滿300港元即可參與抽獎一次，獎品總值33萬元。

新城市買滿8千元一折換Dyson吸塵機

新城市廣場亦推出「冬日賞」及「感謝祭」活動，由即日起至2020年1月1日，免費登記成為會員後，買滿500港元可獲150港元兒童服飾禮券，消費2,000元就送200元的指定服飾品牌禮券。另外，會員買滿8,000元，亦可以一折價錢換購「Dyson」吸塵機和風筒，以及智能電話等，活動至12月15日為止

在旺角朗豪坊，由即日起至2020年1月1日，免費登記成會員後，消費滿1,500元或2,500元，即可分別獲贈100港元或200港元指定商戶現金禮券。

時代廣場亦同樣有抽獎活動，即日起至本月26日，即日以單一電子消費滿800元，即可參加抽獎，獎品總值超過300萬元，包括按摩椅、現金禮券、精品等。