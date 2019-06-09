「水上的士」維港兩岸接載旅客　下半年招標　陳茂波：料明年啟用

財政司司長陳茂波今(9日)於網誌撰文指，港府正計劃推出「水上的士」服務，讓旅客和市民在維港兩岸不同地點上落，乘船飽覽維港晝夜動人景致，並方便他們到訪維港不同景點；政府亦正準備於今年下半年就「水上的士」招標，預計明年可投入服務。 他又透露，正積極與電動方程式錦標賽主辦機構商討，繼續在港舉行Formula E賽事。 他表明，將繼續推動各政策局及部門加強合作，攜手豐富本港的旅遊項目， 完善旅遊配套，為市民和旅客帶來更愉快的體驗。

陳茂波指，有近三百年歷史的西貢鹽田梓，今年底將推出新旅遊項目。(財政司司長網誌圖片)

陳茂波指，根據國際市場研究，香港在「全球百大最受旅客歡迎城市」排名中連續八年居於首位，足見本港旅遊魅力，他續表示，最近主持了一個旅遊事務高層統籌會議，推動各政策局及部門的相互協調與合作，並落實今屆政府推出的《香港旅遊業發展藍圖》，期望可培育及拓展具特色的旅遊產品及項目，及完善旅遊配套，為市民和旅客帶來更好的體驗。

冀與村民合作 活化鹽田梓成開放式「博物館」

他又提到，港府銳意營造具地區特色的旅遊 ，「舊城中環」、「香港‧大城小區—深水埗」、「設計香港地」等地區計劃，均廣受歡迎。有近三百年歷史的西貢鹽田梓，則將於今年底推出新旅遊項目，同時集合藝術、文化、古蹟及綠色等元素，期望可與村民合力把鹽田梓村，活化成開放式的「博物館」。

本港成功舉辦三屆電動方程式錦標賽，當局正積極與主辦機構商討再辦賽事。(資料圖片)

中環新海濱亦是另一焦點，為不同活動提供理想地點。陳茂波指包括已先後3次成功舉辦的電動方程式錦標賽，不但吸引了大批參賽車手和工作人員，以及外地賽車愛好者等高消費過夜旅客來港，同時提升香港的城市品牌和國際形象，正積極與主辦機構商討，繼續在港舉行賽事；另計劃推出「水上的士」服務，於維港兩岸不同地點上落，市民及旅客可乘船飽覽維港晝夜動人景致。

陳指一直支持本港主題樂園推出不同的新項目和設施，保持對旅客的吸引力。(財政司司長網誌圖片)

他又指，一直支持香港的主題樂園推出不同的新項目和設施，保持對旅客的吸引力。毗鄰海洋公園的第一間酒店已投入服務，公園現正全力發展全天候水上樂園及第二間酒店。迪士尼樂園則分期推出新設施和遊戲項目，近年亦善用度假區內的戶外場地舉行露天演唱會，未來將陸續有其他國際及區內知名歌手表演，相信會很受本地及其他地區觀眾歡迎。