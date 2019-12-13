遊艇執屍強姦案　被告稱與事主船頭親熱　曾作《鐵達尼號》式接吻

鐘錶女商人在遊艇飯局後醉酒，疑遭男商人「執屍」強姦案續審。被告今（13日）自辯時指，他與女事主在遊艇上喝了許多酒，二人更在船上攬攬錫錫，又曾在船頭擺出「好似Titanic（電影《鐵達尼號》），you jump I jump咁」的姿勢並接吻，但被告稱女事主後來自己跟他回家，而被告承認當晚曾在床上與女事主對望及接吻，但沒有與她性交。

被告黃興國在高等法院否認一項強姦罪。(資料圖片)

報稱為商人的被告黃興國（33歲）被控於去年11月22日在沙田一單位內強姦女事主X。

已婚並育有一女的被告今出庭自辯，他指女事主X早前所指的「男友」，事實上是他的生意夥伴，他與X由其生意夥伴介紹下認識，惟X及其「男友」從沒透露他們二人間的關係。他與X後來在數次聚會中也有見面，他在聚會中亦有介紹朋友或潛在客戶予女事主認識，其事主的「男友」曾說：「成交到會分番啲commision（佣金）。」

在船頭上有啲感覺

被告憶述，事發當日其友人舉辦遊艇派對，他邀請X參與，當晚約有20至30人在船上，他與X有與其他人一起喝酒及聊天，期間他與X在船頭「飲得好開心」，他亦覺有醉意，二人開始有身體接觸，並「有啲感覺」。被告承認當時攬著X的腰，二人也有接吻。

指事主拖其手跳上跳落

被告續指，X接著拿出手機播音樂，又拖著他的手「跳上跳落」，更將他拖到船頭，擺出「好似Titanic（電影《鐵達尼號》），you jump I jump咁」的姿勢，二人亦在船頭接吻。

指事主曾到船尾稱要跳海

被告稱，二人後來在派對中繼續喝酒，後來X醉了，並在船上大叫及「周圍走」，更在船尾稱要跳海。被告謂派對期間，其生意夥伴，即事主「男友」曾致電X，惟X談了數句後將電話交予他，雖然他在通話中曾邀請對方也來派對，惟對方拒絕，被告向他表示會照顧X，便掛掉電話。

指事主跟著他回家

被告表示，派對途中他感到疲倦及暈，曾在船艙的睡房稍作休息，醒來後便與X一同離開，由於當時他站立不穩，所以X一直扶著他。二人接著乘的士到被告的住所，被告指雖然當時沒叫X跟著他，但X仍跟著他回家。

事主曾問：無發生咩可

回到家後，被告脫去身上衣物，只剩下內褲，並自行躺上床睡覺，X後來跳上他的床，又將她的電話放到被告耳邊，欲叫醒他。X繼而躺在床上，被告承認曾在床上與X對望及接吻，後來被告再睡著。再次醒來後，被告發現X已起床並欲離開，X離開前曾問：「我地無發生咩可？」但X沒有等候被告回答便離去，他指其實當晚二人並沒有性交。另外，被告在盤問時，承認在遊艇上曾想過當晚或會與X發生性行為。

案件編號：HCCC244/2019