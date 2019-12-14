羅致光否認政策越扶越貧　稱部分長者有儲蓄：不一定貧窮

政府昨日（13日）公布貧窮報告，本港去年貧窮人口達140.6萬，貧窮率達20.4%，較前年的137.7萬人，增加2.9萬人或2%。 政府昨沒有召開記者會解釋報告，勞工及福利局局長羅致光今日（14日）出席商台節目，才談及本港最新貧窮情況。羅致光稱理論上政府不會「越扶越貧」，又指計及恆常及非恆常現金政策介入後，貧窮人口約為91萬，較前年的95萬人下跌。至於長者貧窮人口增加，他認為因高齡化令退休人口增所導致，稱部分人有儲蓄及年金，不一定貧窮。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光於商台節目《政經星期六》上稱，認為政策「越扶越貧」的講法為「順口講」，「理論上不會越扶越貧。」他稱，貧窮報告亦提計若計及政府的恆常及非恆常現金政策介入後，2018年的貧窮人口約為91萬、貧窮率為13.3%，較前年的95萬及13.9%減少，顯示政府的現金扶貧政策令貧窮人口下跌。他說，91萬的貧窮人口仍屬大數字，但強調政府有進行扶貧工作，僅不足以令部分人脫貧。

高齡化令貧窮人口增

至於長者貧窮率維持在約四成，人數增加2.1萬人，羅致光稱因人口高齡化，導致退休人數增加，變相令更多人變為零收入，「低收入的長者數目增加，但不一定貧窮，他們有一定儲蓄，年金亦不當作收入。」他又稱難以完全滅貧或為滅貧定下目標，除非社會加強再分配、或仿效北歐國家般納重稅，但強調香港不會朝此方向去做。

政府公佈貧窮報告，本港去年貧窮人口達140.6萬。（資料圖片）

羅致光說，貧窮報告並非作為與公眾溝通的良好工具，主要目的為政府檢討政策方向。他續稱，政府會就現有政策作審視，包括檢討學生津貼等，但難令貧窮率大幅下跌。他又稱貧富懸殊為社會不穩定因素之一，認同需要加強青年工作。

至於失業率方面，羅致光稱目前勞工處的空缺減少，估計於下周二（17日）公布的最新失業率數字將會上升。政府會透過再培訓局推出增值計劃，鼓勵開工時數不足的員工進修，包括提供津貼予兼讀課程。

羅致光又提到，下周五將就延長法定產假刊憲，其後需要交到立法會。他稱，若內務委員會停擺，法案將不能夠推展，若需要於立法會換屆後再提交，將需要押後實施時間。

獨立檢討委員會未有時間表

反修例風波持續多時，政府早前稱將由羅致光負責物色獨立檢討委員會的人選。羅致光於電台節目後稱暫未有時間表，將會盡快進行籌組工作後公布。對於社會聲音要求政府成立獨立調查委員會，羅致光稱政府已經聽到，但強調就探討社會的深層次矛盾、長遠而言如何走出困境等問題，為政府本身要進行的工作之一。