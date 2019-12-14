議員要求警隊加薪另議　張建宗：公務員整體加薪不能分割

立法會財務委員會近日開始審議2019-20年度公務員薪酬調整，多名民主派議員要求就警方加薪抽離公務員加薪，並作獨立審議。政務司司長張建宗今日（14日）出席賽馬會活動後見記者表示，公務員薪酬調整是每年一次的例行審議，薪酬調整按照既定指標釐定，不會就個別公務員表現審視，故稱「整體加薪不能分割」。 他又指，希望立法會議員及財委會成員能以宏觀角度檢視問題，強調方案不僅會影響十多萬公務員，當中亦影響數十萬人的社福機構及津助機構撥款，冀議員能夠重新考慮及盡快通過撥款。

張建宗到大埔出席賽馬會活動。（李恩慈攝）

張建宗：第二份報告「唔會拖好耐」

而反修例風波持續多月仍未平息，監警會將於明年初向政府提交首份報告，內容將先聚焦由6月9日至7月1日發生的事件。而社會關注的7.21白衣人打人、8.31太子站及10月1日向中學生開槍的事件，將會納入第二份報告。張建宗表示，希望大家能給予耐性，先檢視首份報告，得悉監警會將分階段陸續推出報告，相信第二份報告「唔會拖好耐」。

張建宗又強調，監警會的職能可以檢視警隊就大型事件的操作並審視其行動，故希望社會大眾先給予監警會空間，相信監警會展開調查警隊工作，警務處處長會配合，不會出現權力問題或拒絕調查的情況。

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協助審視反修例風波警方行動的國際專家小組認為監警會存在缺陷。被問及政府會否考慮走出困局、成立獨立調查委員會，張建宗回應稱，外國專家小組「已完成第一階段工作」，並曾經來港召開三次會議及給予意見，故多次重申，會待監警會提交調報告，再審視其定位。

政務司司長張建宗。（資料圖片）

「賽馬會流金匯10周年誌慶」於早上10時半開始，嘉賓包括政務司司長張建宗、行政會議成員林正財。「賽馬會流金匯」是一所以自負盈虧模式運作的綜合服務中心，由香港賽馬會慈善信託基金贊助的「流金頌：賽馬會長者計劃新里程」中一項先導服務，並獲香港中文大學協助管理。