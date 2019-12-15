機管局：11月客運量503萬人次　較去年同期跌16.2%　貨運量跌3.4%

反修例風波持續逾半年，機場運作亦受影響。機管局今日（15日）公布11月份的航空交通量，其中客運量按年少16.2%，僅約503萬人次；飛機起降量少8.3%，只有約3.25萬架次；貨運量則減3.4%，約有45萬公噸。

（資料圖片）

機管局今日公布11月的航空交通量。根據統計數據，去年11月的旅客合共約600萬人次，今年則減少16.2%，只有502.6萬；貨運量方面，則由去年的46.6萬公噸，跌至45萬公噸，下降3.4%；至於飛機起降量，則由去年的35,451架次，減少8.3%至32,510架次。機管局指，客運量因訪港旅遊表現疲弱而受影響，來往中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。不過11月的轉機或過境旅客，較去年同期錄得6%的增長，香港居民外遊人數亦增5%。

機管局指，今年首11個月，機場錄得客運量6,580 萬人次及飛機起降量385,730架次，分別同比減少3.4% 及1.3%，貨運量則較去年同期下跌 6.6%，至440 萬公噸。機管局又指，於過去12個月，客運量及飛機起降量分別減少3%及1%至7 ,240萬人次及約42.2萬 架次；貨運量則下調至480萬公噸，較去年同期下跌6.4%。

聖誕節將至，機管局指，機場客運大樓換上各種聖誕布置，並舉行連串慶祝活動讓旅客感受歡欣氣氛，由12月21日起，客運大樓多個地點將有表演，包括來自香港演藝學院的舞蹈表演及無伴奏演唱。