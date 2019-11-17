機管局：10月客運量540萬人次 較去年同期跌13% 　貨運量跌 5.5%

機場管理局今（17日）公布10月份香港國際機場航空交通量數字，上月機場客運量為540萬人次，較去年同期減少13%；貨運量則較去年同期減少 5.5%。機管局指，上月客運量因訪港旅遊表現疲弱而持續減少，當中來往中國內地，東南亞的跌幅最為顯著。然而，與去年同期比較，轉機、過境旅客量錄得7%增長，香港居民外遊人數亦增加2.0%。

機場管理局今（17日）公布，上月機場客運量為540萬人次，較去年同期減少13%。（資料圖片）

機管局公布香港國際機場上月的航空交通數字，錄得客運量為540 萬人次，飛機起降量達 34,300 架次，分別較去年同期減少13%和6.1%；貨運量則較去年同期減少 5.5%至428,000 公噸，跌幅較上個月有所收窄。

機管局又指，上月客運量因訪港旅遊表現疲弱而持續減少，當中來往中國內地，東南亞的跌幅最為顯著。然而，與去年同期比較，轉機、過境旅客量錄得7%強勁增長，香港居民外遊人數亦增加2.0%。另外，出口貨運量表現亦見改善，與去年同期相比僅下跌 2.6%。在主要貿易地區中，出口往日本及歐洲的貨運量表現較其他地區優勝。



而在今年首十個月，機場錄得客運量6,080 萬人次及飛機起降量353,200 架次，分別比同期減少2.2% 及 0.6%，貨運量則較去年同期下跌 7.0%至390萬公噸。