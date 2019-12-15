【12.15示威】示威者德福廣場針對美心食肆　警射胡椒噴劑制服2人

有網民發起今日（15日）在香港多區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲市民中午到多區商場光顧「黃店」。其中在德福廣場示威期間，有示威者針對美心食肆，貼號召罷食告示及噴漆，警員制服最少兩名身穿黑衣示威者，遭大批示威者喝倒采，要求離開，警方施放胡椒噴霧驅散人群。

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籲抵制食肆 加入工會

今日（15日）有網民號召到各區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，其中在德福商場有數十名示威者參與活動。約20名示威者於商場高叫口號「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」，並高唱《願榮光歸香港》，有途經市民加入。

到約下午3時半，逾百名示威者不斷在場內行走，除呼籲抵制美心食肆外，亦呼籲市民加入工會，發動大罷工行動。

電視台攝影機及10歲童「中椒」

下午約3時，示威者到美心外塗鴉並張貼宣傳品，食肆內的客人受驚離開。10分鐘後，有防暴警員衝進商場內，示威者四散。警員及後拘捕最少1男1女，圍觀的市民鼓譟，並質問防暴警員為何可以進入商場範圍。警方帶走示威者時，有一批示威者尾隨警員至商場平台。

期間有男子再被制服，情況混亂。警員施放胡椒噴霧，不少途經的市民被噴中，有線電視的攝影機亦中椒。有路過的市民稱在1米範圍內被正面射中，更有一名約10歲的男童「中椒」，需由義務急救員救護。