【12.15】麥當勞、大家樂、莎莎成示威者針對目標　呼籲罷食罷買

今日（15日）下午網民於多區發起「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲市民到多區商場光顧「黃店」享用午膳，並在Facebook和Instagram等社交媒體「打咭」。 活動期間，有示威者在被稱為「藍店」的店舖門口張貼「罷買通告」，亦有人噴漆。不過與以往不同，過往類似行動主要針對美心旗下的食肆、吉野家、優品360等，今日行動連帶針對大家樂、莎莎、麥當勞等，過往較少直接受影響的商舖。

太古城示威者在麥當勞門口呼籲大家不要再幫襯中資，並叫口號「食中資，無良知」。（歐嘉樂攝）

今日全港多區商場都有網民發起「和你CHRISTMAS SHOP」活動，例如太古城中心、德福廣場、新城市廣場、時代廣場等。在太古城中心，示威者最初只是圍繞商場行走，高舉五指高呼「食美心，無良心」、「五大訴求，缺一不可」，然後部份人開始在Simplylife、星巴克、北京樓等美心集團旗下食肆張貼「罷買通告」。

莎莎被指因老闆出席撐警大會

不過，之後有示威者討論，是否「要搞大家樂」，最終眾人決定不貼通告，只入店內喊口號。及後又有示威者在麥當勞門口，呼籲市民不要光顧中資，並高叫「食中資，無良知」。

而在九龍灣德福廣場，有示威者在美心食肆圍板上噴漆，期後有防暴警突然出現，至少拘捕兩名青年，及後警方又施放胡椒噴霧驅散示威者。之後示威者繼續在商場內遊走，前往名創優品並撕開原遮蓋店名商標的紙張，店舖其後落閘。示威者其後又到莎莎，指其老闆出席撐警大會，並將「罷買」傳單灑落在地上。