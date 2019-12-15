監警會專家組跳船　鄭承隆斥監警制度落後　專家難加持不合格體制

監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方處理反修例示威，但專家小組日前指監警會權力及獨立調查能力不足，認為應交由有必然權力的獨立調查機關深入調查，決定在中期報告公布前夕請辭；監警會主席梁定邦則指專家小組工作已完成階段性工作，現先退出。 監委會前委員鄭承隆今天（15日）出席港台節目《城市論壇》時表示，監警會於2009年成立，已運作足足十年，直指：「一架車揸十年都要換一換靈件」，認為監警會有足夠權力處理基本投訴，但無法處理重大事件，包括是次反修例風波，直言「搵外國專家加持唔合格、唔正版（監警會）嘅嘢，係有困難。」

鄭承隆指監警會制度落後，必須改革。（資料圖片）

鄭承隆：獨立審議警隊加薪不公道

鄭承隆表示，監警會可就針對警員的投訴情況撰寫報告，但處理和調查修例風波的成因、責任、程序，在《監警會條例》之下，監警會在這方面並無足夠權力。他認為，監警會主席梁定邦早前發表的言論，實為中期報告作「期望管理」，為公眾予「報告無法合符公眾期望」的心理準備。

鄭承隆指，香港的監警制度比英國、澳洲等國家落後五至十年，英國過去由警務申訴委員會升格獨立警察投訴委員會，再於去年升格為警察行為獨立辦公室，有獨立調查和紀律調查權，相反香港監警會於2009年成立，已運作足足十年，直指：「一架車揸十年都要換一換靈件」，認為監警會有足夠權力處理基本投訴，但無法處理重大事件，包括是次反修例風波。



不過鄭承隆認為，抽起警隊加薪作獨立審議不公道，又指警隊工作除了處理遊行、示威，還有很多日常事務，認為重組警隊不切實際，設立好的監警制度方為上策。

王浩賢表示，政府需檢視兩大問題，一是警隊有否系統性問題，包括警員人權訓練、裝備訓練是否足夠，二是制裁和調查使用過份武力的警員。（資料圖片／余俊亮攝）

民權監察：獨立調查不能再拖

同場的民權監察王浩賢表示，政府需檢視兩大問題，一是警隊有否系統性問題，包括警員人權訓練、裝備訓練是否足夠；二是制裁和調查使用過份武力的警員。王浩賢指，反修例發展至今，已由修例演變成警權問題，政府不能對獨立調查一拖再拖。

前警員、灣仔候任區議員邱汶珊認為，國際專家跳船「有因必有果」，她認為監警會日後改革上，可加入區議員代表，又認為修例風波中，警員多次使用不成比例的暴力，認為應先調查警員和警隊，再處理和審議警隊加薪