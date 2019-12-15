【逃犯條例】羅致光：獨立檢討不迴避警隊問題　已有人選願任委員

反修例運動持續六個月，特首林鄭月娥早前表示，將就修例風波成立獨立檢討委員會。負責籌備工作的勞工及福利局局長羅致光今天（15日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，獨立檢討委員會不能與坊間要求成立的獨立調查委員會作對比，指委員會主要探討深層次矛盾，又指警隊執法情況在檢討整個風波上是不能迴避的因素，但委員會不會微細地研究「某某日子警察嘅工作係點樣」。

羅致光指出，現時社會撕裂相當大，「幫政府做嘢，（搵人）不嬲都有困難，更加喺呢個時間難度更高」。（資料圖片／余俊亮攝）

透過公共政策研究基金邀學者發表意見



羅致光日前表示，政府就成立獨立檢討委員會並無時間表，他今日進一步解釋該說法，指委員會籌備工作在進行當中，雖沒有時間表但希望工作「愈快愈好」。羅致光指，委員會將探討社會深層次矛盾，他指修例或與這場運動有直接關係，但至於為何火「燒到咁大」，定有地方需要檢討，例如探討國際趨勢、有多少人參與運動、參與運動的人士背後的因素，研討這些因素與政治、經濟、社會因素的關係等。

羅致光形容，今次修例風波是一個「幾痛嘅經驗」，社會幾個月來很不愉快，很多人問「點解會搞成咁」，因此希望檢討委員會工作，能避免未來再發生類似事件。

至於會否檢討近因和警察執法的問題，羅致光指出，警隊執法情況在檢討整個風波上是不能迴避的因素，相信香港人也認為警隊是檢討的重要環節，學者、智庫、社會人士也可以就這方面提供意見予檢討委員會，不過他重申，委員會不會微細地看「某某日子警察嘅工作係點樣。」

他又透露，早前透過公共政策研究基金，邀請不同大學學者研究一系列關於修例風波和深層次矛盾的問題，未來幾天將截止提供意見。

創新及科技局批評網上有大量針對警隊的不實指控，是「製造社會恐慌」及破壞警民關係。（資料圖片）

政府有道義責任聆聽委員會意見

被問到委員會人選問題，羅致光指，現時社會撕裂相當大，「幫政府做嘢，（搵人）不嬲都有困難，更加喺呢個時間難度更高」。他指已有人願意加入委員會，有人則拒絕加入，將會適當時間公布人選。至於會否邀請海外專家加入委員會，羅致光說，實際檢討範圍、細節需待委員會作決定，不排除會邀請外地專家提供意見。

羅致光表示，檢討會最終提供的意見，政府有「幾重要的道義責任」聆聽，政府未必能照單全收，但根據過往經驗，政府一般會接納委員會大部分意見。