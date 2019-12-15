港人疑港珠澳大橋遭公安拘捕失聯　兒子二度報案終獲警列失蹤人口

一名港人於前日（13日）乘坐金巴經港珠澳大橋往澳門期間失蹤，其子昨（14日）引述父親短訊留言，稱是在東人工島被內地公安拘捕後聯絡，下落不明。其子曾到青衣警署報案，惟署方人員稱屬境外事件，建議向公安報案。 其子今日（15日）凌晨再到另一警署報案，終獲受理。警察公共關係科回覆時確認青衣警署曾接獲報案，報案人今日凌晨再到屯門警署就案件提供進一步資料，案件列作「失蹤人口」，由新界北總區失蹤人口調查組跟進。

失聯港人在給家人的留言，提及坐金巴往澳門，而非內地。（資料圖片／張美華攝）

兒子昨青衣警署報案 被叫報公安

據有線新聞昨報道，案中失聯的港人前日乘金巴經港珠澳大橋前往澳門期間，突與家人失去聯絡，他曾向妻子發短訊留言，稱於內地水域的大橋東人工島、由內地公安所增設的檢查站被拘捕，之後便下落未明。

其兒子聲稱於昨日（14日）曾到澳門報案，惟當局指沒有陳父出入境紀錄；同日事主亦到青衣警署報案，惟署方人員稱屬境外事件，建議向公安報案。

珠海市公安局珠海出入境邊防檢查總站於12月9日發出公告，指為澳門回歸20周年慶典期間，由10日至22日會在港珠澳大橋設「安全檢查站」。（資料圖片）

案件由新界北總區失蹤人口調查組跟進

警方今日晚上回覆表示，青衣警署於昨日接獲一名男子報案，指其父親於前日下午經港珠澳大橋前往澳門後失去聯絡，報案人於今日凌晨再到屯門警署就案件提供進一步資料，案件列作「失蹤人口」，由新界北總區失蹤人口調查組跟進。

入境處早前已證實，接獲一名港人經港珠澳大橋前往澳門期間懷疑失聯的求助個案，正透過駐粵辦跟進事件，並按當事人家屬的意願提供適切的意見及協助；駐粵辦亦證實事件，並會與入境處保持緊密聯繫。