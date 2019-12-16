【冬季流感】明愛病床佔用率創入冬高峰　聯合急症室需候8小時　

踏入年末，本港天氣不算嚴寒，到急症室求診的人次卻持續高企。醫院管理局數據顯示，昨天（15日）有5,825人次到急症室求診，當中有957人需轉入內科病房。而午夜時分公院內科病床佔用率平均達116%，創入冬後新高。明愛醫院的佔用率同樣破紀錄，以136%登全港之首，將軍澳醫院及博愛醫院的佔用率亦達127%，並列第二。 今天（16日）上午11時45分，聯合急症室需輪候超過8小時，東區醫院亦需等候逾6小時。

昨天（15日）有5,825人次到急症室求診，當中有957人更需轉入內科病房 。（資料圖片）

醫管局公布昨日的公立醫院服務使用數據，全港急症室有5,825求診人次，較前一日（14日）的5,740上升85人次。其中經急症室轉入內科的人次達957人次，比前一日稍低。

不過，公院內科病床佔用率持續居高不下，整體佔用率達116%，破今年入冬後紀錄，全港15間公院病床爆滿。其中明愛醫院的佔用率繼續冠絕全港，以136%創入冬新高。將軍澳醫院及博愛醫院的佔用率亦達127%，並列第二。而東區醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院及那打素醫院的佔用率也超過120%。兒科病房方面，整體佔用率為74%，未有醫院出現爆滿。

今天（16日）中午12時，聯合急症室需輪候超過8小時，東區醫院亦需等候逾6小時。

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