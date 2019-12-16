【石棺藏屍】法官指被告生活糜爛放縱　手段恐怖　質疑是那方的錯

轟動一時的荃灣DAN6工廈石棺藏屍案，三名被告的判刑終塵埃落定。首被告曾祥欣上周五因謀殺罪成而被判終身監禁，至於兩名被裁定誤殺罪成的被告劉錫豪和張善恒，今(16日)在高院同被判監17年。法官判刑時形容被告在涉案單位的生活糜爛，劉和曾進行不誠實的勾當，而張則對此視而不見。法官又斥責被告在案中有預謀，而殺人後不但把死者埋在石棺，之後又打爛石棺，圖取出屍體，因此弄斷屍體的左手臂。法官庭上問，究竟是教育、核心價值或人性方面出錯。

首被告曾祥欣(左)謀殺罪成被判終身監禁，另兩被告劉錫豪(中)及張善恆(右)誤殺罪成，被判入獄17年。(資料圖片)

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3名男被告依次為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)，他們均否認於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張），但他們承認阻止合法埋葬屍體罪。劉和第三被告上週五被陪審團裁定謀殺罪不成立，但誤殺罪成。

指眾被告生活糜爛放縱

法官在判刑時指，本案的背景是加刑因素。被告在涉案DAN6單位的生活糜爛、放縱。愚蠢的劉，夥同曾祥欣到財務公司借錢，認為不用還錢。劉又搬入涉案DAN6單位，遭曾祥欣操控，換取免費住宿和飲食。

而第三被告拋棄母親，搬入涉案DAN6單位，放棄穩定的工作。此外，他又無視曾祥欣當時不誠實的行為。

法官在判刑時問，究竟是教育、核心價值或人性方面出錯。

裁決顯示曾是案中主腦

法官又指，根據陪審團的裁決，顯示他們認為曾祥欣是案中主腦。同時，陪審團的裁決未有分辨另外兩名被告在案中的角色，法官認為，是第三被告從後箍死者，而劉則壓在上面，並向死者張萬里施用二氯甲烷(與哥羅芳有相若作用的物質)。法官接納第三被告曾向死者進行心外壓急救，但為時已晚。

就誤殺罪而言，法官指案中有多個加刑因素，包括被告有預謀犯案，曾祥欣藉詞借錢予張萬里引他到涉案DAN6單位，而另外兩被告對此亦知情。

弄破屍體行為令人難以想像

至於阻止合法埋葬屍體罪，法官直指事件恐怖。三名被告不但把張埋在石棺中，之後更試圖用風炮等打爛石棺，取出屍體，因此弄斷屍體的左手臂，法官坦言難以想像被告的行為。

劉殺人後仍出埠比賽

法官又指，劉亦在張萬里死後前往新加坡參加跳舞比賽，之後返回單位處理屍體。考慮以上因素後，法官就就劉罪成的誤殺罪，採用18年監禁為量刑起點。因他在開審前已向控方表示願承認該罪，法官因此減刑3年。而阻止合法埋葬屍體罪，法官判刑4年8個月，其中兩年的刑期與誤殺罪分期執行，因此劉被判囚17年。

第三被告角色較輕

法官接納第三被告在案中的角色較輕，即從後箍死者，亦曾替死者進行急外壓。法官以15年監禁為誤殺罪的量刑起點。而阻止合法埋葬屍體罪，法官則同樣判監4年8個月，而其中兩年的刑期與誤殺罪分期執行，因此張亦遭被判囚17年。

最後，法官亦讚賞警方在本案的調查工作。

案件編號：HCCC459/2016