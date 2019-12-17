【米芝蓮2020】新名單揭盅！　大劉飯堂福臨門重新摘星

《米芝蓮指南香港澳門 2020》今日（17日）於澳門公布，一如以往，大會將公布各一、二、三星級餐廳外，不少港人最為關注的，相信是價錢較「親民」的街頭小食推介及米芝蓮車胎人美食 。

米芝蓮公布最新名單。(歐嘉樂攝)

《米芝蓮指南》一向為不少市民及旅客尋找各區「隱藏」美食的指標，2020年度的最新推介及頒獎禮，於今日（17日）下午在澳門一所酒店舉行，發言人強調得獎者只於較早時間得知到現場安排，並於現場才得知結果，而較多「為食貓」關注的街頭小食推介及以400元或以下便可享用的米芝蓮車胎人美食亦會同時公布。

今屆是《米芝蓮指南》港澳版第12屆，奪得一星的本地餐廳共有51 間，較去年新增７間，另有10間來自澳門。其中欣圖軒由去年二星，跌至一星。新上榜則有Aaharn、福臨門(灣仔)、Gaddi's(吉地士)、L'Envol、留園雅敘、Louise 、Petrus、Roganic、潤、Ryota Kappou Modern及Zest by Konishi。



福臨門(灣仔)及Petrus過往亦曾獲米芝蓮，今次重新摘星。Louise 則屬今年新開餐廳。

米芝蓮今(17日)公布2020年港澳版指南，公布多間上榜餐廳。(歐嘉樂攝)

一星新上榜名單

Aaharn

福臨門(灣仔)

Gaddi's(吉地士)

L'Envol

留園雅敘

Louise

Petrus

Roganic

潤

Ryota Kappou Modern

Zest by Konishi

榮獲二星殊榮則合共有19間餐廳。11間來自本港餐廳、5間來自澳門，另有3間新上榜。其中Bo Innovation 不幸遭「摵星」，由去年三星，跌至今年二星。Arbor則有躍進，由去年一星，晉級至二星。

二星新上榜名單

Arbor

川江月

永利軒

以鮑魚打響名堂的富臨飯店，今年終於躍登至米芝蓮三星的最高殊榮，由行政總廚黃隆滔領獎。(歐嘉樂攝)

獲米芝蓮評級，三星代表出類拔萃的料理，值得專程造訪。今年共有10間餐廳入圍，2間是新上榜。其中富臨飯店由過往二星，躍升至今年三星。

三星名單

Caprice

Jade Dragon

L’Atelier de Joël Robuchon



龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo Bombana (Hong Kong)

Robuchon au Dôme（澳門）

唐閣

8餐廳（澳門）



新上榜三星名單

富臨飯店

志魂 Sushi Shikon

車胎人美食推介新上榜名單（又名必比登推介）

Cornerstone



合時小廚



蛇王良



《米芝蓮指南香港澳門 2020》完整名單：詳情按此