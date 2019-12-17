港大醫學院建教學設施遭撤回　內科系主任劉澤星：點爭拗都應支持

港府上月底突向立法會財委會發信，先後抽起三間大學的工程撥款申請，包括香港大學及中文大學兩項醫療教學設施，當局解釋由於有議員對項目表示關注。 港大醫學院內科學系系主任、醫務專科學院主席劉澤星提到，相信港人都覺得社會平穩除了有賴法治外，人的健康亦相當重要，他深信不管有任何爭拗或缺錢，大家都明白醫療制度應該獲支持，而每位議員都會支持保障市民健康的方案。

劉澤星相信，港府及議員均會支持一個保障市民健康的方案。（陳倩婷攝）

財經事務及庫務局於11月26日向立法會發信稱，抽起香港大學及中文大學兩項醫療教學設施工程項目、合共逾2.5億元的撥款，其中約1.9億元屬港大的設施提升及醫學院校區發展的項目，兩大學的項目原先已於今年5月獲工務小組通過。

劉澤星受訪時稱，相信所有港人都會覺得，社會平穩的元素除了法治外，人的健康亦很重要，「你話我天真都好」，深信不管面對任何政治風波或社會動盪，「點爭拗都好，或者點無錢都好」，大家應明白醫療制度應該要支持。他續指，如果無法保障市民的健康，香港所剩無幾，希望相關撥款會「返返嚟」。

蔣麗芸受訪時曾坦言，對三間大學醫療教學設施項目有所保留。（資料圖片／鄧倩螢攝）

議員稱大學設施充足 劉澤星：醫學生數量近年有增加

立法會議員蔣麗芸受訪時曾質疑，大學的教學設施已足夠：「點會唔夠課室？大學咁大！遲啲讀大學嘅人會愈嚟愈少啦！」她又透露有議員直言不會支持項目，令政府擔憂不夠票通過，為免被否決唯有抽起項目。

劉澤星稱，近年醫學生名額不斷增加，惟醫學院設施設計上原本只預計讓百多位醫學生使用，並非現時的近300人，他強調醫學院有需要增加設施。

他又相信不論是政府抑或立法會議員，均會支持一個保障香港市民健康的方案，包括訓練本科生和專科醫生，以及對持續教育的捐款。