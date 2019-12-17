【米芝蓮2020】富臨飯店登頂摘三星　總廚：與師傅鋸鮑魚慶祝！

「阿一鮑魚 天下第一」，由著名玄學家王亭之親題的牌匾，一直掛在富臨飯店的門口，伴隨這間富豪飯堂在銅鑼灣鬧市，度過香港最紙醉金迷的時代，經歷經濟最低迷時刻。 今日（17日）公布第十二版《米芝蓮指南香港澳門2020》名單，富臨飯店由二星榮升至三星餐廳，富臨飯店創辦人及總廚楊貫一未有出席見證，由他的徒弟、富臨飯店行政總廚黃隆滔領獎。黃隆滔稱，對飯店首摘三星感到十分開心，更立即通知師傳楊貫一，師傅對獲肯定亦非常開心。問及他會如何慶祝，黃隨即笑稱：「我哋緊係要鋸鮑魚啦！」

富臨飯店今年榮獲米芝蓮三星餐廳殊榮，行政總廚黃隆滔表示感到高興，更指得悉消息立即通知其師傅、富臨創辦人及總廚楊貫一。（歐嘉樂攝）

《米芝蓮指南香港澳門》今日下午終揭盅，今年三星餐廳共有十間，分別為七間香港餐廳及三間澳門餐廳。當中過去幾年都獲得二星的富臨飯店，今年榮升三星餐廳，當大會宣布獎項時，隨即引起現場一陣歡呼及掌聲。

總廚：歸功支時飯店的貴賓

富臨飯店行政總廚黃隆滔接受《香港01》訪問時表示，為免師傳楊貫一舟車勞頓，故未有出席今日的頒獎典禮。惟黃隆滔表示，得悉獲獎已即時通知師傅，他亦感到十分高興，又透露師傅現時身體狀況很好，昨晚剛與他觀賞粵劇。

對於富臨飯店今年首摘三星，黃隆滔表示感到開心，因過往5年連奪二星。但他認為獎項不屬於自己，應歸功於光臨飯店支持的貴賓。

反修例風波持續超過半年，黃隆滔坦言生意「有少少」受影響，但他樂觀指，「相信最好明天等緊我哋」，又強調富臨並無顏色之分，「最緊要大家鐘意我哋，就ok。」

敢於店外掛起鮑魚天下第一的名號，黃隆滔亦不諱言鎮店之寶首選鮑魚，因飯店極講究如何保存最佳味道，且堅持選用「靚料」製作，並笑指此舉令飯店「生意難做」。他亦強調，美味的竅門旨在用心製作，以人情味為先。黃隆滔承諾，今年會更進一步及努力，期望大家前往品嚐。

被問及首奪三星會如何慶祝，黃隆滔笑言今晚會逗留澳門一晚，明天返港將與師傅一起慶祝，更稱「我哋緊係鋸鮑魚啦！」

富臨飯店鎮店之寶是鮑魚，吸引不少食客慕名而來。（盧翊銘攝/資料圖片）

楊貫一是富臨飯店始創人，其獨創的招牌菜「阿一鮑魚」聞名中外，成為名人富豪食府。(盧翊銘攝/資料圖片)

富臨本來的店鋪地址位於駱克道，在2013年被業主要求加租近1倍至每月135萬元，結果令富臨告別三十多年的舊地鋪，進駐附近信和廣場樓上鋪內。(資料圖片)

專攻鮑魚打響名堂 曾與富臨集團對簿公堂

富臨由始創人楊貫一「省靚招牌」，並以「阿一鮑魚」聞名中外。今年87歲的他於廣東中山出世，50年代初隻身來港，在飯店由雜工做起，後來輾轉於中菜館打滾，並於70年代與食客朋友拍住上開店。富臨闖出名堂，始於80年代經濟不景，「阿一」上陣擔任大廚，後忽發奇想孤注一擲用炭爐煲鮑魚，附以排骨老雞，結果一炮成名，光顧的食客星光熠熠，龔如心、陳方安生，甚至前港督彭定康於97年返老家前，亦要再次來訪品嚐。而楊貫一之名亦在國際政要間流傳，連已故領導人鄧小平亦派人邀請他上京表演身手。

富臨見證香港經濟起落，90年代風光過後，社會連番經歷金融風暴、沙士，由全民炒股炒樓至負資產壓垮港人，唯一不變是鮑魚美饗滋養不少食客心靈，始終如一。富臨多年來與飲食集團「富臨集團」撞名「鬧雙胞胎」，最終亦需對簿公堂，2014年入稟高院，控告富臨集團旗下分店侵犯其註冊商標，最終雙方達成和解，同意共存。楊貫一近年淡出廚壇，並指定由弟子黃隆滔接班，現在再登頂，鮑魚傳奇似乎可一直延續下去。