【米芝蓮2020】合時小廚新上榜車胎人美食推介　經理：好大壓力

2020年最新版本的《米芝蓮指南》今日（17日）出爐，除摘星餐廳受關注外，指南中亦有「車胎人美食推介」，即以400元或以下便可享用的美食。今屆車胎人美食推介新上榜的包括位於筲箕灣「合時小廚」。餐廳經理嬌姐聽到獲選米芝蓮時，不禁眉頭一皺，笑言「一向都唔想攞米芝蓮，覺得會好大壓力」。嬌姐又指，得到認同固然高興，但同時亦擔心米芝蓮榮譽吸引更多顧客，「驚會忙到踢晒腳！」

合時小廚晚市店內座無虛席。（黃金棋攝）

位於筲箕灣道的合時小廚門前人來人往，平凡窄小的店面不太起眼。踏入店內第一刻就聽到響過不停的電話鈴聲，經理嬌姐忙於記下預約的客人資料。記者說明來意後，嬌姐不禁皺起眉頭指「又係記者呀，好忙喎！」但她在忙碌中，仍有問必答。

由恨取米芝蓮推介 至不想被揀選

合時小廚開業13年，嬌姐由開業至今一直都在，可謂「老臣子」。她一坐下就笑言，雖然老闆早年曾銳意奪得米芝蓮推介，但因近數年顧客大增，「忙到做都做唔切，驚再推介就太忙應付唔到，𠵱家成日諗米芝蓮唔好睇中我」，故沒想過會得到米芝蓮推介。

筲箕灣「合時小廚」今屆新上榜獲米芝蓮「車胎人美食推介」。（黃金棋攝）

嬌姐稱，得到米芝蓮肯定是很開心，但隨之而來的就是壓力，「其實有客人讚賞我哋仲開心」，但仍感謝米芝蓮認同。她又認為，得到推介的原因是店內大廚用心烹調，「每一道菜，任何材料都好畀心機煮」，加上食材新鮮，故客人亦十分滿意，「有個客話唔止畀一隻手指公，直頭想畀10隻手指公！」嬌姐對店內招牌小菜又娓娓道來，包括燒乳鴿、茶皇雞及黃金蝦年糕等。

保存與熟客對話紀錄 助嘗試新菜式

合時小廚電話響過不停，店內亦座無虛席。嬌姐指一晚可做100個客，而今個月冬至的預約在一個月前已訂滿，現時明年1月的預約亦只剩數日未滿。光顧的大部分為熟客，嬌姐表示，其電話內儲存了數千名顧客電話，亦從不刪除與客人的對話記錄，有些已保存3至4年。她解釋因合時小廚是「半私房菜」，客人預訂時會為其訂造餐單，儲存對話紀錄就可翻閱客人有甚麼菜式未試過。

大廚權哥指，得到米芝蓮推介「都係咁做，最緊要係客人食得開心」。（黃金棋攝）

一到晚市合時小廚廚房內便忙個不停，菜式香氣撲鼻。（香港01記者攝）

合時小廚坐上客不少是城中名人，前香港經濟發展及勞工局局長葉澍堃今年亦曾撰文推介，文中更指「城中名人和警隊精英也不時光顧」。對於黃藍之爭，嬌姐不欲回應。店內大廚權哥就指，得到米芝蓮推介「都係咁做，最緊要係客人食得開心」，以後亦會繼續保持水準。

客人梁先生表示，在朋友介紹下開始光顧合時小廚，形容菜式「家常得嚟又好有心機」。他認為小廚一早要得到米芝蓮推介，但又擔心「之後多咗人嚟，更加難訂枱」。