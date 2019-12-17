【米芝蓮2020】椰小盅列推薦小店　90後老闆相信「逆境總會過去」

第十二版《米芝蓮指南香港澳門2020》名單今日（17日）公布，其中小店「椰小盅」獲選為米芝蓮指南餐盤推薦餐廳，並評其為「新鮮食材，細心準備：美味佳肴」。 該店主打原盅椰子招牌燉湯，開業短短一年半便已登榜，老闆之一樊先生直言受寵若驚，但亦認為是備受肯定，為他們明年開設第三間分店打下「強心針」。他不諱言生意受近月社會事件影響，大跌3成，主因是外地遊客減少，但他強調小店主要客群來自港人及街坊，相信逆境「總會過去的」：「遊行完，都會累，都會飲湯嘛！」

椰小盅以原個椰子燉湯作賣點，由59元至79元不等。(梁煥敏攝)

「椰小盅」位於深水埗及太子交界，毗鄰雷生春，由3個志同道合的90後男生共同創辦。老闆之一的樊兆國，今年只得26歲，財務學系畢業，走入社會後便與友人合夥開桌球室，其後再轉戰湯品生意。他們沒雄厚資金，更需借貸開舖，但認為本港尚未有人開發椰子燉湯市場，遂決定「去馬」搶佔先機。

採用新鮮椰子 推出前試飲二百次

燉湯以原個椰子入饌，樊老闆指，成本較坊間其餘湯品高，「絕對是真材實料、落重本」，由於選用新鮮椰子，原材料變數較大，為保持品質，他開舖前以足足整年時間，不斷改良椰子燉湯配方，「試飲過百幾、二百次。」小店現時亦設自家工場。



反修例風波持續，樊老闆回顧近半年光景時亦直言憂慮，他指早期店內生意暗淡，日均只賣幾個湯盅，附近街道亦陸續出現倒閉潮，後來3位男生積極「救亡」，除與外賣平台合作開拓生意外，亦有不少食客慕名而來，生意稍見好轉，「不過依家時勢咁樣，影響都未必咁即時見到。」

「做香港人生意 一班唔會離開我哋嘅人」



他承認來訪遊客減少，但認為小店主要做港人生意，「我哋係做畀香港人食，一班唔會離開我哋的人」，深信總有「捱過」一刻，又相信遊行示威影響不大，「遊行完，都會累，生意係少了，但會過去的。」

不少小店榮獲米芝蓮殊榮後，便隨即迎來加租的「死亡之吻」。樊老闆指，自己亦擔心被加租，但相信業主友善，會高抬貴手。簡先生是「椰小盅」的熟客，專程由將軍澳遠道而來，他指自己欣賞小店的真材實料，更試過一次飲三個湯盅，對於愛店獲米芝蓮加持，他直言高興。