【米芝蓮2020】旺角甜品店同獲「米豬蓮」　老闆：食客頗關注政見

《米芝蓮指南香港澳門2020》名單昨日（17日）揭曉，除了星級餐廳，也有21間香港食店登上獲推薦「街頭小食」榜，當中旺角甜品店Joyful Dessert House是其中一間。該店近月也被納入「黃色經濟圈」而成了「米豬連」推介餐廳之一。 負責人高焯倫坦言，不少香港人現時關注餐廳「政見」多過是否米芝蓮推介，強調自己原本只是為了為年輕人打氣，並非為得到推介，「香港呢半年發生咁大件事，的確連我自己都差啲遺忘咗呢樣嘢（米芝蓮）。」他說明白店舖位於「敏感地帶」旺角，作為香港人，每個人都有一點付出，不介意生意有所下降，更多謝部份香港人同情他們，情況許可我也會外出用餐。 不少食客未有留意到餐廳是「米芝蓮推介」，説只有留意餐廳的政治意向，主要是感到環境「好舒服」。

高焯倫坦言不少香港人現時關注餐廳「政見」多過是否米芝蓮推介，強調自己原本只是為了為年輕人打氣。（梁煥敏攝）

我太太睇到Facebook回顧先記得，香港呢半年發生咁大件事，的確連我自己都差啲遺忘咗呢樣嘢（米芝蓮）。 Joyful Dessert House老闆高焯倫坦言今年差點遺忘頒獎日子

堅持品質致成本高 分店開完要結業

位於旺角黑布街的Joyful Dessert House，5年多前甫開店不久，已成為米芝蓮推介小店，一向不少「識食一族」到場支持。格仔餅、心太軟最受食客喜愛，對於繼續得到榮譽有一定的經驗。

老闆高焯倫說，「我哋一見到出品唔得，點都唔可能拎出去，要犧牲好多，逐個都望一次。千層酥唔脆口、心太軟唔得就唔出街，又要成日睇客反應先得。所以，我擔心啲出品得唔得，多過拎唔拎到獎。」他又指，這做法難以開分店，因會令品質下降、成本又高，「之前試過開，但好難做到，就關咗啦！」

對於再次得到米芝蓮推介，高表示仍感到高興，坦言對生意「有幫助、重要」，「我哋係佢哋一員，當然想繼續有，多一個獎可能放出嚟。的確而家係少咗遊客，但有韓國旅客認知同埋過嚟食。」

Joyful Dessert House老闆高焯倫專心制作各式甜品，期望要保持品質推出。（梁煥敏攝）

+ 3 + 2

食客便利貼砌出連儂牆

環看店內四周，每一道牆壁、裡裡外外貼滿一張張寫滿鼓勵字句及支持反修例意見的便利貼，形成大型「連儂牆」，外界多稱為「黃店」，並成為支持反修例的市民所指的「黃色經濟圈」一員，門外貼有「米豬蓮」的認證。高說：「我哋唔係真係為成為黃店先咁做，我哋已經40幾歲，呢個香港第日都會係班後生仔。我哋做唔到啲乜，只好多啲鼓勵，多啲支持字句。」

由兩個多月前起，高努力學習以糖霜筆繪畫一幅幅支持反修例的圖畫，「Pepe」青蛙繪得出神入化，構思亦緊貼時弊，十分有趣，「我哋原本係放入Facebook支持下，點知個個客都想要，我哋就畫嚟支持大家，我而家有一個同事都可幫手畫，分擔一下，其實唔少客主要想得到個字嘅信息多啲。」他不用15分鐘完成一幅圖畫，十分熟練。

連續5年獲得米芝蓮推介街頭小食榜的Joyful dessert house，同樣得到「米豬蓮」認證，得到不少反修例市民支持。（梁煥敏攝）

身處戰場失四成生意 「要怪就怪嗰一個人」

現時不少支持反修例的市民，會先查看餐廳的政見才到場，甜品店成為米芝蓮及「米豬蓮」。高坦言對生意有正面影響，「旺角經常成為戰場，生意係會有影響，我哋有幾個月都少咗四成生意，但而家有損失都唔會介意，做香港人真係唔可以介意，要怪就怪嗰一個人。」近日市面情況較平靜一點，他感激有同理念的市民專程來支持，「我哋呢度成條街都同一睇法，好難得，所以可團結到，同埋業主肯幫手減少少租都好難得。」

店內貼滿支持反修例字句的便利貼，高坦言希望「同路人」可互相支持。（梁煥敏攝）

大學生食客：我只知係米豬蓮推介

提到要得獎的「秘訣」，似乎是要「犧牲」，問他會否擔心過會因意見偏重一邊而失去米芝蓮的榮譽時，「你見我夠膽貼到間店咁樣，你就知我唔會去諗啦！作為香港人要知自己要做嘅嘢！」

昨晚晚上8時半，店內的食客越來越多，大學生蘇小姐坦言不知道甜品店是米芝蓮推介食店，「我只知道佢係米豬蓮推介！」她又說現時不少同學及朋友跟她一樣，會先留意店舖的「政見」才光顧，已成為習慣，「我諗我可以keep（保持）兩年咁做。」另一食客Peter及一班朋友同樣因「政見」而到店內光顧，他說：「肥水不流別人田，我想幫襯邊間就邊間啦，我覺得啱就幫襯。」而另一朋友即說：「香港人而家係食『良心』，係咪米芝蓮我就無理會啦！」